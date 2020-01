Dragić o frustracijah v ligi NBA: Enkrat sem dres vrgel v 'kanto' za smeti

Košarkarji Miamija so izgubili dve zaporedni tekmi v gosteh, obe v New Yorku. Najprej jim je "mero" vzel Brooklyn, nato še ekipa NY Knicks. "Ni to noben alarm. Prvič v sezoni smo izgubili tekmi zaporedoma. To se zgodi. Vemo, da nas čaka 82 tekem. Zanesljivo pa bi se lahko temu izognili, ampak ... sezona je dolga," je miren Goran Dragić. "Če bi bili zdaj 'paničarji', bi bilo samo še slabše. Gremo nazaj v Miami, analizirali bomo ta poraza, šli nazaj na trening in poskusili to nekako popraviti. In seveda zmagati v domači dvorani. Zdaj nas čaka ena tekma doma, potem gremo spet gostovat in upam, da bomo v gosteh bolj odločni, kot smo bili doslej," je prepričan slovenski košarkar. Miamiju težave delajo tekme v gosteh, saj so v domači dvorani v celi sezoni izgubili le eno (17 : 1), na gostovanjih pa doslej že 11 (10 zmag, 11 porazov). Miami je sicer še vedno na visokem tretjem mestu na Vzhodu: zbrali so 27 zmag in 12 porazov.

Pred dnevi je bil odmevno razburjen tudi Luka Dončić, ki si je po zgrešenem prostem metu v Los Angelesu proti jezernikom od jeze strgal dres, kar je za Dragića normalna reakcija. "Spomnim se, da sem bil po eni tekmi tako nervozen, da sem vse, kar sem imel pri sebi, vrgel v 'kanto' za smeti. Ampak to je sestavni del športa, še posebej, ko si vroč. V Evropi je morda drugače, ko imaš eno ali dve tekmi na teden in imaš čas, da popraviš napake. Tu pa je tekma vsak dan, in ko daš na tekmi 30 košev, to ne pomeni nič. Pomembno je, koliko si jih dal na zadnji tekmi. Tu sem že 12 let in imam take izkušnje," je dejal Dragić, ki je na tekmi proti Knicksom dosegel šest točk, dodal še dva skoka in štiri podaje v slabih 24 minutah igre, proti Brooklynu pa je v slabih 29 minutah igre zbral 17 točk in dva skoka in pet podaj.