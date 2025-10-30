Goran Dragić delil videoposnetek, na katerem je 'zlomil' očetov gleženj

Goran Dragić je svojo profesionalno košarkarsko kariero uradno zaključil pred dvema letoma, kljub številnim težavam s poškodbami v zadnjih letih kariere pa je očitno tudi pri 39 letih starosti še vedno nadpovprečno nadarjen amaterski košarkar. Tokrat se je soočil s članom družine, kolegom 'upokojencem'. Lotil se je svojega očeta in videoposnetek 'akcije', ki je ni preživel očetov natikač, delil na svetovnem spletu. Posnetek je marsikoga nasmejal ...