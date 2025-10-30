Svetli način
Košarka

Goran Dragić delil videoposnetek, na katerem je 'zlomil' očetov gleženj

Miami, 30. 10. 2025 19.42 | Posodobljeno pred 1 uro

Goran Dragić je svojo profesionalno košarkarsko kariero uradno zaključil pred dvema letoma, kljub številnim težavam s poškodbami v zadnjih letih kariere pa je očitno tudi pri 39 letih starosti še vedno nadpovprečno nadarjen amaterski košarkar. Tokrat se je soočil s članom družine, kolegom 'upokojencem'. Lotil se je svojega očeta in videoposnetek 'akcije', ki je ni preživel očetov natikač, delil na svetovnem spletu. Posnetek je marsikoga nasmejal ...

goran dragić
KOMENTARJI (4)

ptuj.si
30. 10. 2025 21.14
Čisto nepotrebni članek.
U1697915075021
30. 10. 2025 21.08
na fursu so jezni ker miljone ne zapravlja v SLO
Rožle Patriot
30. 10. 2025 20.55
A ni bil njegov oče nek inštruktor avto šole .. !? ...
galeon
30. 10. 2025 20.24
Brezvezen posnetek kjer se nič konkretnega ne vidi.
