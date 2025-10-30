Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Košarka
Goran Dragić delil videoposnetek, na katerem je 'zlomil' očetov gleženj
Goran Dragić je svojo profesionalno košarkarsko kariero uradno zaključil pred dvema letoma, kljub številnim težavam s poškodbami v zadnjih letih kariere pa je očitno tudi pri 39 letih starosti še vedno nadpovprečno nadarjen amaterski košarkar. Tokrat se je soočil s članom družine, kolegom 'upokojencem'. Lotil se je svojega očeta in videoposnetek 'akcije', ki je ni preživel očetov natikač, delil na svetovnem spletu. Posnetek je marsikoga nasmejal ...
