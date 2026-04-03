Košarka

Dragić iskreno: Trener ne bi bil, to je prevelika obveznost

Ljubljana, 03. 04. 2026 07.00 pred 26 dnevi 4 min branja 3

Avtor:
Simon Valant
Goran Dragić

Tri leta so minila, odkar je eden največjih slovenskih košarkarjev, zlati kapetan evropskih prvakov, Goran Dragić zaprl poglavje profesionalne kariere. Danes igra drugačno tekmo. Takšno, v kateri šteje čas z otroci in mir. V ekskluzivnem pogovoru je spregovoril o življenju po košarkarski karieri, novih projektih in tem, kako danes gleda na ligo NBA.

Življenje brez slačilnice, a z več časa za družino

Goran Dragić po koncu bogate kariere deluje pomirjen. Kot nekdo, ki je eno veliko poglavje zaprl brez grenkobe. Tri leta po koncu bogate kariere priznava, da mu življenje zunaj tekmovalnega pogona ustreza. Tekmovalnega naboja ni povsem izgubil, a ga tudi ne pogreša v celoti.

"Edino, kar pogrešam, so mogoče tekme, treningov ne. Zdaj, ko sem v pokoju, mi nič ne manjka. Imam veliko časa, ki ga preživim z mojimi otroci. Nadoknadim čas, ki sem ga prej izgubil. Hodimo tudi smučati in delamo različne aktivnosti, ki jih prej nismo," je povedal Dragić.

Prav v tem je očitno našel tisto, česar mu je med dolgoletno kariero najbolj primanjkovalo. Čas. Ne za parket, ne za dvorane, ne za neskončna potovanja, ampak za družino. Za vsakdan, ki so ga vrhunski športniki med kariero pogosto primorani potisniti na rob.

To je tudi eden ključnih razlogov, da ga vsaj ta hip ne vleče nazaj v košarko v kakšni resnejši funkcionarski ali trenerski vlogi. Čeprav bi mu zaradi izjemne kariere, znanja in ugleda brez dvoma marsikje odprli vrata, Dragić ostaja zvest življenju, ki si ga je po koncu igralske poti zgradil v ZDA.

'Trener? Ne, to ni zame'

"Ne, trener ne bi bil, to mi je prevelika obveznost. Moje življenje je v Miamiju, tako da sem se nekako sprijaznil s tem. Začel sem nov projekt, imamo Gogi's Garage Podcast, tako da sem v celoti posvečen temu. Seveda je košarka še vedno moja strast in jo spremljam. Videli bomo, če se bo kaj odprlo v prihodnosti, ampak zdaj v tem trenutku mislim, da je najboljše tako, kot je, kajti veliko časa sem preživel brez otrok, zdaj pa imam čas za njih," pravi nekdanji kapetan slovenske reprezentance.

Zlati kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić.
FOTO: AP

Novi projekt, v katerega je trenutno najbolj usmerjen, je torej podkast, s katerim ostaja tesno povezan s svetom športa in zabave. In tudi pri izbiri gostov očitno meri visoko. Kot razkriva, so prve epizode že posnete.

"Posneli smo že štiri epizode. Prvi gost je bil Giannis Antetokounmpo, drugi gost je bil Anže Kopitar, tretji gost je bil Mau, to je en reper, latino pevec, in Jegor Denim, igralec Brooklyna," je razkril Dragić.

To je še en dokaz, da se je po koncu kariere uspel postaviti v drugačno, a še vedno zelo relevantno vlogo. Ne več kot organizator igre na parketu, temveč kot sogovornik, povezovalec in obraz projekta, ki lahko odpira vrata do največjih imen svetovnega športa in širše popkulture.

Vrnitve v Slovenijo za zdaj ne načrtuje

Ob tem se seveda zastavlja vprašanje, ali ga je po koncu kariere morda kdo poklical tudi iz Slovenije. Bi se lahko nekoč vrnil v domače okolje, morda v vlogi svetovalca, športnega direktorja ali celo kot del kakšnega kluba?

Goran Dragić je obračun Cedevite Olimpije in Mege spremljal v družbi Raše Nesterovića in Aleksandarja Đorđevića.
FOTO: Aljoša Kravanja

Za zdaj ne. In tudi logistično bi bilo to zelo težko izvedljivo. "Ne, nihče me ni poklical, pa tudi ne bi bilo izvedljivo, saj je moje življenje v Miamiju. Mogoče, v daljni prihodnosti je vse mogoče," odgovarja Dragić, ki torej vrat ne zapira povsem, jih pa za zdaj niti ne odpira.

NBA v dobrih rokah: Dončić, Jokić in nova generacija

Čeprav je od aktivnega igranja minilo že nekaj časa, košarki še zdaleč ni obrnil hrbta. Ligo NBA spremlja pozorno in z navdušenjem ugotavlja, da je prihodnost igre v odličnih rokah. Ko govori o igralcih, ki ga danes najbolj navdušujejo, hitro postane jasno, da posebej ceni raznovrstnost talentov.

"Luka Dončić, Nikola Jokić, Anthony Edwards, Alperen Sengün, Giannis Antetokounmpo ... Tako veliko igralcev je ... Liga je res v dobrih rokah. To, kar delajo igralci zdaj, je raven višje kot v preteklosti," ocenjuje Dragić.

Luka Dončić in Goran Dragić
FOTO: Luka Kotnik

Med njimi ima posebno mesto seveda Luka Dončić, ob katerem se vse glasneje odpira vprašanje, ali bi lahko z Lakersi napadel naslov prvaka. Dragić pri tem ostaja previden optimist. Verjame, da možnosti so, a opozarja, da je zahodna konferenca neizprosna in da lahko o razpletu končnice odloči že ena sama poškodba.

"Sem pozitiven, mislim, da imajo možnosti. Ampak moram reči, da je zahodna konferenca res težka, tu so Oklahoma, San Antonio, Lakersi, Denver, Minnesota. Res je veliko ekip, ki bodo v boju za prvaka. Ampak je vse možno, ena poškodba lahko spremeni ves potek serije ali končnice," pravi Dragić.

Tekma, ki bi jo igral še enkrat

In čeprav je danes z mislimi predvsem v sedanjosti, v življenju po karieri in ob novih projektih, obstaja eno poglavje iz njegove igralske poti, ki še vedno zareže nekoliko globlje. Ko smo ga vprašali, katero tekmo bi, če bi lahko, odigral še enkrat, ni bilo nobenega ovinkarjenja.

Goran Dragić
FOTO: AP

"Finale lige NBA z Miamijem in da bi bil zdrav," je dejal. V enem samem stavku je zajeto marsikaj. Bolečina, ker je največji klubski izziv kariere prišel v trenutku, ko mu telo ni dovolilo, da bi ga odigral tako, kot bi si želel.

A morda je prav to cena velikih karier. Vedno ostane kakšna tekma, kakšen trenutek, kakšna zamujena možnost. Dragić pa danes očitno živi tako, da ga ti neuresničeni koščki preteklosti ne vlečejo nazaj. Namesto tega gradi novo zgodbo stran od slačilnic, a še vedno dovolj blizu igre, ki mu je dala vse.

goran dragić košarka
KOMENTARJI3

Zelo123
03. 04. 2026 10.41
Kje pa ima nastavlja...co. Rad se slika in objavlja v medijih.
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
