Goran Dragić: Hrvaška je že pozabljena, zmaga na Švedskem je nujna

"V prvi vrsti bi se zahvalil naši izjemni publiki, ki nas je s fantastičnim spodbujanjem znova ponesla k zelo pomembni zmagi. Morate vedeti, da nam je nasproti stala zelo kakovostna reprezentanca Hrvaške, ki v svojih vrstah premore veliko zelo kvalitetnih košarkarjev. A tokrat smo bili boljši tekmec in jih glede na prikazano zasluženo premagali," je po zelo pomembni zmagi v boju za uvrstitev na naslednje svetovno prvenstvo dejal neumorni kapetan slovenskih košarkarjev, ki so bili v nabito polnih Stožicah za vsaj dva razreda boljši nasprotnik od naših južnih sosedov.

"Odločilen je bil naš odličen začetek tekme, ko smo z agresivno obrambo in učinkovitim napadom povsem razorožili tekmeca. Posledično nam je bilo v nadaljevanju precej lažje ohranjati visoko prednost. Hrvaška je sicer poskušala na različne načine omejiti naš napadalni učinek, a smo imeli preveč razpoloženih košarkarjev, da bi jim to lahko uspelo. V vsakem primeru zelo lepa in prepričljiva zmaga, s katero smo si zagotovili nastope v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo," je nadaljeval 36-letnik, ki verjame v podobno predstavo tudi na nedeljskem obračunu na Švedskem.

"Čaka nas še ena zelo zahtevna tekma proti tekmecu, ki mu gre za nohte. Če želijo napredovati, nas morajo najprej premagati, kar pa bo z njihovega zornega kota zelo težka naloga. Če vsaj približno ponovimo igro iz Stožic, se nimamo česa bati. A da nas čaka vse prej kot naiven tekmec, so se moji soigralci lahko prepričali že na prvem medsebojnem obračunu v Kopru, ko so jih Švedi pošteno namučili," starejši od bratov Dragić svari pred novo kvalifikacijsko preizkušnjo.