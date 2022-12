Goran Dragić: Igram 15 minut na tekmo, kar je za 15. leto v NBA dobro

Chicago je na gostovanju v Madison Square Gardnu po težki poti prišel do svoje tretje zaporedne zmage (118:117). Padli so domači New York Knicksi, tekmo pa je odločil DeMar DeRozan s košem sekundo pred koncem tekme. Goran Dragić je v slabih 18 minutah igre dosegel devet točk in podajo, po tekmi pa je kljub slabem začetku sezone njegovega novega moštva bil optimističen.

"Celo tekmo smo držali skupaj. Oni so res zadevali svoje mete celotno tekmo. R. J. Barrett je imel 44 točk in je zadel vseh šest metov za tri točke. DeMar je odlično metal v zadnji sekundi in izsilil tudi prosti met. Veseli smo, da smo to serijo gostujočih tekem zaključili z zmago. Vsi vemo, da je sezona dolga in vsako moštvo vmes pade v krizo, nam se je to zgodilo, ampak smo ostali skupaj," je Tadeji Lampret po tekmi dejal Dragić.