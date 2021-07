Goran Dragić: Ne bi bilo pošteno, če bi se sedaj vrnil

Čeprav ga na kvalifikacijskem turnirju za preboj na olimpijske igre ni bilo na parketu, je tekme v Kaunasu spremljal s tribune. "Veliko je bilo emocij. Živčen sem bil, ker nisem navajen gledati s tribun. A vseeno sem šel v Litvo podpirat fante. Spisali so uspešno zgodbo. Sedaj pa upamo na najboljše. Mislim, da imajo zelo lepo priložnost, da osvojijo kolajno. Zgodaj zjutraj bomo gledali vse tekme," se je Goran Dragić v pogovoru z našo novinarko Mileno Novak dotaknil novega velikega uspeha slovenskih košarkarjev.

Namigovali so, da bi se za olimpijski turnir utegnil vrniti v reprezentanco, a Dragić pravi, da bo držal besedo, ki jo je dal po zlatem uspehu na EP leta 2017. "Bilo je nekaj klicev. Ne bom govoril o imenih, kdo je klical in zakaj. Jaz sem to že zdavnaj zaključil. Leta 2017 sem jasno in glasno povedal, da je bilo to moje zadnje veliko tekmovanje. Mislim pa, da to tudi ne bi bilo 'fer'. Če bi se zdaj priključil, bi odvzel mesto enemu od mladih igralcev. To je njihova stvar, skupaj so si to priborili in skupaj bodo šli na olimpijske igre. Upamo na najboljše."