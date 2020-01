Goran Dragić: Kobe Bryant mi bo ostal v najlepšem spominu

Tekme proti ekipam z Bryantom, ki je izstopal zaradi izjemne tekmovalnosti, so bile vedno zanimive. "S Kobejem smo velikokrat igrali. Leta 2010 smo izgubili konferenčni finale proti Los Angeles Lakers, ko je bil on res tisti pravi Kobe, ki daje po 50 ali 60 točk na tekmo," je povedal Dragić, ki je takrat igral za Phoenix Suns.

"Igrati proti njemu je bilo nekaj fenomenalnega. V času, ko je bila liga pred leti prekinjena, sem imel priložnost, da sem treniral v Los Angelesu. Igrali smo tudi 'pick-up' igre in enkrat sem igral z njim v isti ekipi, ko sva se tudi več pogovarjala. Bil je eden največjih," je še dodal Dragić. Slovenski organizator igre je k nedeljski zmagi Miamija proti Orlandu prispeval 14 točk in pet podaj. To je bila njegova prva tekma po krajšem premoru zaradi poškodbe mečne mišice in kosti.

"Dobil sem močan udarec v mečno mišico in še v to zgornjo kost. Povedali so mi naj počivam eno tekmo, da se prepričamo, da ni kaj hujšega. Bil sem na terapijah in si vzel tri dni prosto, nisem treniral in sem si opomogel,"je dejal Dragić, ki se je poškodoval prejšnjo sredo na tekmi proti Washingtonu. Na vprašanje o uvrstitvi Luke Dončića v začetno postavo spektakla vseh zvezd NBA je Dragić dejal, da pred sezono kaj takega težko pričakuješ. "Potem pa ko gledaš njegove tekme, ne moreš misliti drugače kot to, da si definitivno zasluži to prvo peterko. Igra fenomenalno in zdaj naj uživa vse te stvari, da ne bo šlo prehitro. Ta teden vseh zvezd NBA je res zanimiv in imaš veliko stvari. Verjamem, da bo to maksimalno izkoristil in bo užival".