Goran Dragić med vrsticami dejal, da si želi ostati v Miamiju

Goran Dragić je sicer izkoristil možnost podaljšanja pogodbe še za eno, zadnje leto, a to ne pomeni, da je njegovo mesto v Miami Heat zacementirano. Še vedno je namreč na tržnici, ekipa ga lahko v zameno za druge igralce ali izbore na naboru zamenja v drugo moštvo. Tega si Dragić trenutno ne želi, v kolikor pa se to zgodi, bo to sprejel. "To se neprestano govori že zadnja štiri leta. Sem miren. Če se zgodi, se zgodi, če se ne, toliko boljše," je o morebitnem odhodu iz franšize Heat povedal Dragić. "Je pa res, da je mogoče žena pod večjim stresom, saj oba otroka hodita v šolo. Zamenjati mesto čez noč in poiskati nove šole pa je malce stresno. Ampak to je sestavni del športa in posla, bomo videli, kako se bo izšlo," je težave NBA-športnika skušal orisati 33-letni Gogi. Ta bo v sezoni 2019/20 imel najvišjo plačo, odkar je v ligi NBA, in sicer bo zaslužil 17,13 milijonov evrov (19.217.900 ameriških dolarjev). To bo sicer njegovo zadnje leto petletne pogodbe s Heati.

Dragić je spregovoril tudi o finalu lige NBA, v katerem je Toronto Raptors premagal branilce naslova Golden State Warriors. "Niti ene tekme si nisem ogledal v živo. Samo vrhunce. Osebno sem pred finalom napovedal zmago Golden Statea, ampak smo videli, da na koncu ni bilo tako," je povedal Dragić in dodal: "Poškodbe so naredile svoje. Mogoče pa tudi, če se ta dva igralca Golden Stata poškodovala, bi Toronto vseeno zmagal. Sem kar vesel, ker mislim, da je dobro, da tudi katera druga ekipa zmaga."