Goran Dragić: Mislim, da je spektakel uspel, fenomenalno je bilo

"Mislim, da je spektakel uspel, fenomenalno je bilo. Zelo sem ponosen na ekipo. Na čisto vse, ki so bili del tega projekta. Zares bi se želel zahvaliti vsem igralcem in trenerjem, ki so prišli. Tudi od tako daleč. Dejansko lahko rečem, da sem brez besed," ganjen po koncu dogodka pripoveduje Goran Dragić. Čustva so bila skozi celotno dogajanje na vrhuncu, toda zadnje minute so bile za zlatega kapetana še posebej čustvene. "Ja, to pa lahko rečem, da me je zlomilo. Ko sem videl, kako je Mateo pritekel na igrišče. Pa Marko, pa Viki in Ana. Potem sta bila tukaj še mami in oči ter seveda moj brat. Takrat se ti prikličejo vsi spomini iz otroštva, ko so nas starši vozili na igrišče. In smo potem igrali košarko. To so bili tisti lepi časi, sedaj pa je to potrebno prenesti na naše otroke. Mislim, da si bodo otroci ta dogodek zapomnili za celo življenje. Verjetno se sedaj sploh še ne zavedajo, da so nocoj igrali z najboljšimi igralci na svetu. Luka Dončić je bil na parketu takrat, pa Nikola Jokić. Verjamem, da bo prišel čas, ko bo to precej aktualno." Če je Goran tekmo na parketu začel v družbi košarkarskih zvezdnikov in prijateljev, jo je torej zaključil na najlepši možen način – ob prisotnosti svoje družine.