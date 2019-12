Goran Dragić otrokom podaril vstopnice za ogled tekem Miamija

Ti se lahko na razpis prijavijo na spletni strani časnika Večer do 12. januarja. Mestna občina Maribor in Fundacija Gorana Dragićasta podpisali pismo o nameri, s katerim sta zastavili sodelovanje v projektu #podamdaigram, katerega cilj je ureditev prvega pametnega igrišča v vzhodni Sloveniji. Prihodnje leto mariborska občina načrtuje, da bo obnovila košarkarsko igrišče ob tribunah na Železničarju (ŽKK) na Taboru, Dragićeva fundacija pa bo darovala opremo za pametno igrišče.

Podrobnejša pravila razpisa so objavljena tako na spletni strani Večera kot na spletni strani mariborske občine. S tem se želi zlati kapetan slovenske košarkarske reprezentance in član NBA-ekipe Miami Heat zahvaliti vsem mariborskim navijačem, ki so Slovenijo podpirali v času evropskega prvenstva leta 2017. Obenem želi mladim omogočiti prostor za igranje košarke in tudi izpolniti obljubo, ki jo je dal smučarski šampionki Ilki Štuhec, so sporočili iz Fundacije Gorana Dragića.

Tudi sprejem pri miamijskem županu

Dragić se je odločil, da bo podaril deset brezplačnih vstopnic za dve tekmi ekipe Miami Heat, med drugim tudi s klubom Dallas Mavericks, za katerega igra letos izjemni rojak Luka Dončić. Obe tekmi bosta zadnji teden februarja, v času šolskih počitnic. Mariborska občina se je odločila, da ogled tekem, vključno s potovanjem, omogoči nadarjenim mariborskim dijakom, ki so športno aktivni in hkrati izkazujejo izjemne rezultate na področjih športa, umetnosti ali znanosti.

"Ob ogledih obeh tekem smo v potovalni načrt dodali tudi sprejem pri županu Miamija, ogled univerze v Miamiju, oglede znamenitosti, obiske podjetij in srečanje s slovenskimi podjetniki na Floridi. Mestna občina Maribor in Fundacija Gorana Dragića sta za sodelovanje v projektu pridobila pokrovitelje, ki bodo dijakom krili stroške prevoza, letalskih vozovnic in transferjev, ter šestih prenočitev z zajtrkom ter vodenja v Miamiju,"so za Večersporočili z mariborske občine.

V približno 30-članski mariborski delegaciji, ki bo potovala v Miami, bodo predstavnik Mestne občine Maribor in predstavniki pokroviteljev, vabijo pa tudi druga mariborska podjetja, ki jih zanima poslovno sodelovanje s podjetji iz ZDA, da se jim pridružijo.