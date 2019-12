Dragić kljub porazu optimističen v novo leto: Še vedno lahko igram

"Gledamo proti prihodnosti in upajmo, da bo leto 2020 zdravo leto. Upam, da se bomo imeli dobro, lepo, vsem Slovencem pa želim lepe praznike, srečno novo leto in da se imajo radi," iz Washingtona lepe želje rojakom pošilja Dragić.

"Kaj se je zgodilo? Ne vem ... Nismo bili prisebni,"je za 24URv gostujoči slačilnici dvorane Capital One Arena povedal Dragić. "Od začetka nismo igrali tako, kot znamo, pokazali so več energije. Nekako sploh nismo znali braniti njihovih situacij in na koncu koncev so zadevali. Imeli so veliko odprtih metov. Pač to ni bil naš dan, ampak gremo naprej. Zdaj imamo dva dni prosto, treba se bo pripraviti na močnega nasprotnika, Toronto,"je v pogovoru z našo dopisnico Tadejo Lampret nadaljeval Dragić.

'Nihče ni ljubosumen'

Floridsko moštvo v tej sezoni krasi izjemen moštveni duh. Dragića, ki je novo tekmovalno leto začel z izpadom iz prve peterke Vročice, nova vloga ni iztirila, kot ga niso iztirile niti težave s poškodbami.

"Dobra skupina ljudi, dobro se imamo in vsi navijamo eden za drugega. To je tisto, kar nas krasi letos, nihče ni ljubosumen, vsi imamo isti cilj, in to je tisto, kar krasi vse ekipne športe – da igramo eden za drugega kot ekipa, in to se lahko vidi na teh tekmah,"je o letošnjem Miamiju povedal Dragić, o novi vlogi v ekipi in poškodbah pa dodal:

"Sprijaznil sem se s tem, kar je. Dokazal sem, da lahko še vedno igram. Najbolj pomembno je to, da zaključujem tekme, ko jih tudi zaključujem. Dobro se počutim fizično in ni mi pomembno, ali igram v prvi ali drugi peterki. Vem, da sem že malo v letih, to je sestavni del športa, in to je treba sprejeti. Poškodba? To je zdaj sanirano, imel sem tudi natrgano prepono, ampak to je vse za mano. Zdaj nemoteno igram. Super."

Butler zelo vesel slovenskega nogometnega dresa

Povezanost ekipe najbolje prikazuje tudi prijateljstvo, ki je vzklilo med 33-letnim Ljubljančanom in novim članom ekipe Jimmyjem Butlerjem. Tri leta mlajši Houstončan ne more prehvaliti "G-ja", kot ga rad kliče, večkrat je že zablestel z govorjenjem slovenščine, nedavno pa je v dar dobil dres slovenske nogometne reprezentance.

"Vedno, kadar sem doma, se rad nekako spočijem od košarke in gledam nogomet. Vem, da je tudi Jimmy velik oboževalec tega športa. Nekajkrat sem ga videl, da je imel oblečen nogometni dres drugih ekip in rekel sem si, da mu moram prinesti slovenskega. Bil je zelo vesel in upam, da ga bo nosil (smeh),"je za 24URše povedal Dragić.

