Goran Dragić: Pokazali smo karakter, takšne zmage dobro vplivajo na moralo

Košarkarji Slovenije so na prijateljski tekmi v istanbulski dvorani Sinan Erdem po podaljšku strli odpor domačinov turnirja Turčije s 104:103. Če sta na prvih dveh prijateljskih tekmah v pripravah na Eurobasket priložnost večinoma dobili mlajši igralci, je proti Turkom trener Aleksander Sekulić na parket poslal najmočnejšo peterko na čelu z Goranom Dragićem in Luko Dončićem . Prav izkušeni kapetan Dragić se je na koncu izkazal s ključnim košem v podaljšku, ko je zadel trojko.

"Težko je igrati v Istanbulu, saj so navijači glasni, sodniki pa so na koncu tudi dodali svoje in naredili tekmo zanimivo. Pokazali smo karakter. Pred podaljškom smo se zbrali na klopi in si dejali, da imamo na vročem gostovanju priložnost za zmago, ki smo jo na koncu tudi dosegli. Zavedamo se, da je pred nami še nekaj težkih tekem, zato smo veseli vsake zmage. Takšne pa še posebej dobro vplivajo na moralo ekipe in nas delajo še močnejše," je povedal Goran Dragić, ki je bil prvi strelec slovenske reprezentance.

Starejši od bratov Dragić je v dobrih 30 minutah igre zbral 28 točk in imel pri Sloveniji najboljši statistični indeks (27), takoj po učinku je bil blizu Luka Dončić, ki ni igral v zadnjih petih minutah rednega dela, na parketu ga ni bilo niti v podaljšku, a je zbral 23 točk in dodal še deset skokov in pet podaj v dobrih 27 minutah igre (indeks 26). Prvo ime tekme po učinku je bil turški reprezentant in tudi NBA igralec Furkan Korkmaz s 33 točkami in sedmimi skoki (indeks 32).