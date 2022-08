Goran Dragić: Prej sem bil Batman, zdaj bom Robin

"Moral sem iti v Chicago, opraviti zdravniški pregled in vse ostalo. Ko greš na zdravniški pregled vedno čakaš rezultate, ker nikoli ne veš kaj se lahko zgodi, " je razlog za dolgo pavzo pred sporočanjem dokončne odločitve sporočil nekdanji kapetan aktualnih evropskih prvakov. V vmesnem času njegovi soigralci in številni, ki so povezani s slovensko košarko niso počivali: "Veliko njih me je prepričevalo. Rašo (Nesterović), Zoki (Zoran Dragić), Luka (Dončić) in ostali. Navajen sem. Zoki je po moje bil najbolj tečen, vsak dan ..."

Pet let je minilo od slovite zmage v Istanbulu, danes 36-letni organizator igre se zaveda, da njegova vloga ne bo enaka kot takrat, ko je postal najkoristnejši igralec evropskega prvenstva. "Po moje bom igral malo manj minut, ne bo na tisti ravni (kot na prejšnjem Eurobasketu op. a.). Ne vem koliko sem igral, 36 minut. Vse bo odvisno od počutja. Vloga bo vsekakor drugačna. Prej sem bil Batman, zdaj bom pa Robin. Najbolj pomembno bo, da skrbim za dobro kemijo in sem vodja na igrišču ter dvignem fante, ko bo najtežje."

Kaj o njegovi končni odločitvi menijo vodilni v njegovem novem klubu, je tudi potrdil: "Ko sem opravil zdravniški pregled s Chicagom in se z njimi usedel, so oni rekli, da raje ne bi igral. Jaz sem rekel, da raje bi, na koncu pa igralčeva beseda odloča."

Tekmeci na prvenstvo prihajajo z velikimi zvezdniki. Zmagovalca zadnjih štirih nazivov MVP lige NBA Giannis Antetokounmpo in Nikola Jokić bosta zaigrala za svoji reprezentanci, a Dragić je vseeno zelo samozavesten: "To bo po moje najbolj težko prvenstvo do zdaj. Mislim, da ima veliko reprezentanc igralce iz NBA-ja. Verjamem, da bomo imeli velike možnosti, napovedujem polfinale, potem pa je vse možno. Jaz se nisem vrnil v reprezentanco, da igram za peto, šesto mesto. Želja je po medalji, zdaj pa tako kot sem rekel, treba je iti počasi."

Spregovoril je tudi o svoji vlogi v novem klubu, ki ne bo zanemarljiva: "Billy Donovan je bil v Sloveniji, prišel je na moj tabor. To je odlično. Govorili smo o moji vlogi, obljubili so mi vlogo rezervista in 20 minut. To je odlično v mojih letih."

Ob sporočilu Chicago Bullsov, da bo Dragić v novi sezoni nosil dres s številko sedem na hrbtu so se pod objavo na spletu pojavile številne kritike, saj je to številko pri Bullsih nekdaj nosil legendarni Toni Kukoč. "Jaz sem imel številko sedem že prej v Miamiju. Oba moja otroka sta dejala, 'tati imej sedem, ker je pravljična številka'. In zato jo imam še naprej. Spoštujem Kukoća, vemo kakšna legenda je in samo upam, da bom dobro igral v tej številki. Je pa malo presenetljivo, da ta številka še ne visi pod stropom."

Luka bo vodja, on znova mentor

Pred petimi leti je Dragić takrat zelo ladega Luko Dončića vzel pod svoje okrilje, zdaj to več seveda ni potrebno. Je pa 'Gogi' že našel novo 'tarčo': "Luka bo vodja, jaz pa bom mentor (Žigi) Samarju, njega sem že vzel pod svoje (okrilje), všeč mi je kako igra, vidim, da ima zelo velik potencial. Moja vloga ostaja ista, Lukina pa se je mogoče nekoliko bolj spremenila, toda verjamem, da ima vsak svojo vlogo v reprezentanci in da ne bo nobenih težav. Vsi se razumemo, smo kot ena velika klapa in ravno zaradi tega lahko naredimo dober rezultat. Ta kemija je to, česar druge ekipe nimajo."