Goran Dragić prodaja hišo v Miamiju

Hiša s sedmimi spalnicami in šestimi kopalnicami je bila zgrajena leta 1970 ima več kot 557 kvadratnih metrov bivalnih prostorov. Obkrožena je z drevesi, pred njo sta bazen in travnik, na katerem sta gola za mali nogomet, posestvo pa je tik ob zalivu Biscayne s pomolom za čoln. Mesečna taksa za združenje stanovalcev v ekskluzivnem predelu je 575 dolarjev.

Leta 1986 rojeni Dragić, ki ga v NBA kličejo "Zmaj" (The Dragon), je v elitno košarkarsko ligo NBA vstopil leta 2008. Tam je igral za ekipe Phoenix Suns, Miami Heat, Houston Rockets, Toronto Raptors, Brooklyn Nets in Chicago Bulls. Leta 2018, ko je igral za Miami, se je uvrstil na turnir zvezd NBA (All-Star). Leto prej je skupaj z Luko Dončićem popeljal Slovenijo do naslova evropskega prvaka v Istanbulu.