Goran Dragić s tribune spremljal šov LeBrona Jamesa sredi Miamija

Lebron James, ki je v letih 2001 do 2014 Miami štirikrat popeljal v finale in osvojila dva naslova, je že v prvi četrtini dosegel 19 točk. Na koncu je zadel 19 od 31 metov na koš, od tega šest trojk iz osmih poskusov, temu pa je dodal osem skokov in tri podaje. Trinajstič v karieri je dosegel več kot 50 točk, prvič v dresu Los Angeles Lakers.

Za Miami je bil to jubilejni deseti poraz v sezoni in četrti zaporedni. Skrb vzbujajoče je stanje kolena njihovega kapetana Gorana Dragića, ki je zaradi enakih težav izpustil tri tekme že na začetku meseca.



Izidi:

Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies 87:100

Miami Heat – Los Angeles Lakers 97:113

(Goran Dragić zaradi poškodbe kolena ni igral za Miami)

Orlando Magic – New York Knicks 131:117

Washington Wizards –Portland Trail Blazers 109:119

San Antonio Spurs – Golden State Warriors 104:92