Goran Dragić: Nazaj sem!

Zlati kapetan je na svojem Instagram profilu sporočil: Nazaj sem! To pomeni, da bo slovenska izbrana vrsta lahko računala na pomoč Gorana Dragića na prihajajočem Eurobasketu in kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo. "Danes je srečen dan," so zapisali na uradnem Twitter profilu Košarkarske zveze Slovenije in tako strnili misli vseh slovenskih ljubiteljev košarke.

Kapetan slovenske reprezentance, ki je leta 2017 pokorila Evropo in slavila na Eurobasketu, se po petih letih odsotnosti vrača v slovensko reprezentanco. Po zmagi nad Srbijo v Carigradu se je takrat 31-letni Goran Dragić upokojil od reprezentančnega dresa, dokler ni konec junija letos odigral dveh (kvalifikacijskih tekem za svetovno prvenstvo) poslovilnih tekem: čustveno nabite domače proti Hrvaški in gostujoče proti Švedski. Po dobrem mesecu premisleka pa je bil pritisk reprezentančnih soigralcev in slovenskih navijačev tako velik, da se je danes 36-letni Dragić odločil premisliti in bo slovenski reprezentanci pomagal braniti zlato iz leta 2017. Dragić je sicer prvo pripravljalno tekmo proti Nizozemski, ki jo je izbrana vrsta odigrala v četrtek v Celju, spremljal s klopi. Slovenijo uvodna tekma na evropskem prvenstvu v Kölnu čaka 1. septembra ob 17.15 proti Litvi, pred tem pa bo 25. avgusta v Celju gostila Estonijo v kvalifikacijah za SP in se 28. avgusta v Münchnu pomerila še z Nemčijo. Po dnevu premora na Eurobasketu v dvorani Lanxess, ki sprejme 19.000 gledalcev, sledi 3. septembra obračun z Madžarsko (20.30), dan kasneje, torej v nedeljo, 4. septembra, pa še dvoboj z Bosno in Hercegovino (17.45). Sledi nov dan premora, za konec skupinskega dela pa sledita še dvoboja z gostitelji Nemci (6. september, 20.30) in Francozi (7. september, 17.15).