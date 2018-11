Goran Dragić spet ni igral, Miami še šestič v nizu poražen doma

Miami so imeli zadnji napad. A je Josh Richardson po podaji Dwyana Wada zgrešil met za tri in ostalo je pri 115:113. To je bil še drugi poraz Miamija po vrsti, šestič zaporedoma pa je floridska vročica izgubila na domačem parketu.

Za goste in drugo zmago Atlante proti Miamiju v tej sezoni je Taurean Prince vpisal 18 točk, Trae Young pa je tekmo končal s 17 točkami in 10 podajami.

Richardson je bil v ospredju pri Miamiju z 22 točkami, Wade je ostal pri 18 točkah, Wayne Ellington pa je dodal 15 točk.

Miami, še vedno ni jasno, ali bo Dragić lahko zaigral in koliko čas bo odsoten, bo tudi naslednjo tekmo odigral doma, ko bo v petek gostil New Orleans.



Izidi:

Detroit Pistons- New York Knicks 115:108

Miami Heat - Atlanta Hawks 113:115

Memphis Grizzlies -Toronto Raptors 114:122

Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 117:85

Phoenix Suns - Indiana Pacers 104:109