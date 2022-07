Goran Dragić: Tekme, ki jih moraš dobiti, so običajno najtežje

Če je bila v četrtkovem spektaklu v Stožicah predstava slovenskih košarkarjev več kot blesteča, pa se je kaj kmalu izkazalo, da so Švedi nekoliko težja naloga. Odlična atmosfera je domače igralce motivirala, da se slovenskemu taboru ni pustila nadigrati. Čeprav je začetek tekme še kazal na še eno prepričljivo prevlado Slovencev na igrišču, pa se je v nadaljevanju izkazalo, da bo Slovenija potrebovala nekaj več moči, če bo želela vknjižiti novi dve točki. "Na Švedsko smo prišli po dve točki. Izpolnili smo cilj, četudi nismo prikazali svoje najboljše igre. Zavedali smo se, da tekma ne bo lahka, saj ima Švedska čvrsto ekipo, ki igra nepopustljivo do zadnjih sekund. Čeprav smo si na začetku tekme priigrali dvomestno prednost, smo nato precej popustili in dovolili tekmecu, da je diktiral igro. Na koncu smo pokazali, da imamo dovolj kakovostnih igralcev, ki imajo izkušnje in modrost, da so tekmo uspešno pripeljali do konca," je po tekmi povedal selektor Slovenije, Aleksander Sekulić .

Zlati kapetan Goran Dragić je napovedal, da bo tekma na Švedskem njegova zadnja v reprezentančnem dresu. Pred dnevi je na novinarski konferenci dejal, da še sam ne ve, kako je do tega dejansko prišlo, da se je sploh vrnil iz reprezentančnega pokoja. Toda soigralci so imeli pri tem velik vpliv, želeli so si, da se Gogi poslovi pred domačim občinstvom in vsekakor je bil četrtkov večer več kot magičen. Tekma na Švedskem pa je bila tako le še ena v nizu njegovih mojstrovin. "Švedski gledalci so pripravili izjemno vzdušje, ki je njihovo reprezentanco poneslo in ji dalo dodatno motivacijo za trdo igro. Tako je tudi izničila našo začetno prednost in ostala do konca v igri. V zaključku smo vendarle pokazali svoje izkušnje in znanja ter dosegli pomembno zmago za nadaljevanje kvalifikacij. Tekme, ki jih moraš dobiti, so običajno najtežje, zato moramo biti zadovoljni in nadaljevati po začrtani poti," je Dragić povedal po koncu tekme. Ali se bo sam držal začrtane poti, lahko le ugibamo, dejstvo pa je, da se njegovih košarkarskih predstav nihče še ni naveličal in bi jih z veseljem spremljali še v prihodnje. Vse bolj se zdi, da si tega želi tudi Dragić sam.