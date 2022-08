Goran Dragić: To ni prava Slovenija, preveč smo se ukvarjali s sodniki

Kapetan slovenske moške košarkarske izbrane vrste Goran Dragić je po visokem porazu na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Nemčiji (71:90) priznal, da je bila to ena od najslabših predstav aktualnih evropskih prvakov v zadnjih letih. Brezzoba podoba Slovenije z ogromnim številom napak v vseh elementih košarkarske igre je privedla do ne ravno najboljše popotnice pred skorajšnjim Eurobasketom, ki ga bodo gostile Nemčija, Italija, Češka in Gruzija.

"Ko nisi stoodstotno pri stvari od samega začetka tekme, potem je izid takšen, kot je. Nismo bili pravi, energijsko precej na dnu, kar se je pokazalo pri igri v obrambi in katastrofalnem skoku. Ko ti ne gre, začneš stvari reševati na silo, nato se zgodi, da sodniki ne dosodijo očitnega prekrška, ampak za tokratni poraz smo si krivi sami," je po porazu v Münchnu uvodoma dejal slovenski kapetan. Goran Dragić je v dobrih 25 minutah dvoboja dosegel devet točk, vsi trije poskusi meta izza črte 6,75 metra pa niso zadeli želenega cilja. "Na ta poraz proti Nemčiji moramo čimprej pozabiti, saj nas že prihodnji četrtek v Kölnu čaka uvodna preizkušnja na letošnjem evropskem prvenstvu. Ni ravno najboljša popotnica, a kot nam je v garderobi povedal selektor Sekulić, moramo v vsako tekmo od prve sekunde vstopiti karseda agresivno, kajti samo na ta način lahko računamo na uspeh," se pomanjkljivosti v naši igri ob porazu proti Nemčiji zaveda 36-letni organizator igre Chicago Bullsov, ki pa vseeno verjame, da tokratna ničla ne bo pustila večjih posledic.