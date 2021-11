Dragić in Toronto si nista usojena, bo vendarle sledila selitev v Dallas?

Goran Dragić je poleti po šestih letih zapustil franšizo Miami Heat in se kot del zamenjave za Kyla Lowryja odpravil v Toronto. Tamkajšnje navijače je najprej razburil z izjavo za našo medijsko hišo, za katero se je kasneje opravičil in izgledalo je, da bo v sezoni 2021/2022 vendarle igral za Raptorse. A odigral je vsega štiri tekme, na katerih se – milo rečeno – ni izkazal.

V povprečju je dosegal le šest točk na tekmo, kar je njegovo najslabše povprečje po rookie sezoni. V tem času je Toronto zabeležil kar tri poraze in le eno zmago, glavni trener Nick Nurse pa se je odločil, da Dragića ne bo več uporabljal. Odtlej so prvaki iz leta 2019 še brez poraza, dobili so štiri zaporedne tekme, zato Nursu sicer zelo stroge odločitve ne more oporekati nihče.

Se pa je zato med ameriškimi mediji že začelo ugibati, kje bi odpisani Dragić lahko nadaljeval kariero. In zopet se v povezavah z zlatim slovenskim kapetanom iz leta 2017 omenja Dallas Maverickse. Dobro obveščeni novinar Marc Stein je nedavno celo zatrdil, da se bo Dragić prej ali slej pridružil Luki Dončiću. "Prepričan sem, da bo po eni ali drugi poti prej ali slej končal v Dallasu. Samo nekaj dlje bo trajalo, kot si to želi večina ljudi, ki čaka na to," Steinovo poročanje navaja fundacija Gorana Dragića.

Goran Dragić je štiri zaporedne tekme nazadnje presedel v svoji krstni sezoni, ko je bil zamenjava za Steva Nasha: