Goran Dragić: Hvala vsem in srečno novo leto vsakemu posebej!

"Uradno napovedujem konec kariere poklicnega košarkarja. Živel sem svoje sanje in za to sem neizmerno hvaležen. K vsemu temu so pripomogli številni ljudje, ki so bili del moje poti in mi omogočili, da sem bil lahko aktiven toliko časa. Seveda se moram najprej zahvaliti svojim staršem, mojemu bratu Zoranu, mojima otrokoma in njuni mami. Ter seveda vsem ostalim članom družine, ki so mi dovolili, da je bila zame košarka na prvem mestu," so bile besede, ki so oznanile konec kariere. Potem se je Dragić zahvalil še vsem svojim trenerjem, mentorjem pa ekipam in tudi sponzorjem. Košarkar je še dodal, da si želi še vedno delovati na področju košarke, ki je bila vedno njegova največja inspiracija. Seveda si želi čim več časa preživeti tudi s svojimi otroki. Dragić pa seveda ni pozabil niti na novinarje, ki jih je lepo nagovoril. "Veliko je bilo novinarjev, ki so spremljali mojo športno pot. Upam, da sem bil vedno spoštljiv do vseh. Vsak dobra stvar se enkrat konča, toda sanje o košarki bodo vedno z mano. Rad bi se zahvalil tudi vsem navijačem, ki so me v vseh teh letih podpirali tako na klubski kot tudi nacionalni ravni. Zares hvala vsem in srečno novo leto!"