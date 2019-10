Goran Dragić: Vloga rezervista mi delo nekoliko olajša

Če so v prvem srečanju proti grizlijem iz Memphisa košarkarji Miamija veljali za favorita, so bili na drugem, ko so gostovali v Milwaukeeju, vsaj na papirju v zelo podrejenem položaju. Tamkajšnji Bucksi so lani dobili kar 60 tekem rednega dela, zelo visoko pa ciljajo tudi letos. Ko je ob odmoru prednost domačih znašala skoraj 20 točk, si nihče ni mislil, da lahko ekipa s Floride pripravi povratek, a s pomočjo zelo razpoloženega Gorana Dragića (25 točk) ji je uspelo prav to.

Po tekmi je slovenski organizator igre povedal: "Ob polčasu smo zaostajali za 17 točk, a smo se, da bi prišli nazaj v tekmo, borili vse do konca. Ko je Giannis Antetokounmpo zadel ob zvoku sirene za podaljšek, bi veliko ekip obupalo, a mi nismo. Ponosen sem na celotno ekipo. Uspelo nam je nekaj odličnega."

Na vprašanje novinarja, kako se znajde v vlogi rezervista, ki je v zadnjih letih ni bil vajen, je 33-letnik odgovoril: "Drugače je. Ko začenjaš tekme, moraš bit nanje pripravljen od prve minute. Mislim, da mi vstopanje s klopi delo nekoliko olajša, saj lahko v prvih minutah analiziram nasprotnike. A na koncu je vse le košarka. Ne glede na to, kdo igra in kdo je na klopi, vedno poskušam pomagati soigralcem in storiti vse za zmago."

Po tekmi se je na Twitterju oglasila legenda kluba Dwayne Wade. "Pomembna gostujoča zmaga proti verjetno najboljši ekipa vzhodne konference," je zapisal Dragićev nekdanji soigralec. ‘The Dragon’, kot evropskega prvaka iz leta 2017 radi imenujejo čez lužo, je bil podobnega mnenja: "Milwaukee je ena najboljših ekip v ligi, zato je bil povratek še toliko težji."