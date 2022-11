Goran Dragić za POP TV: V Chicagu se počutim fenomenalno

Šestintridesetletni Ljubljančan ne skriva, da se je v vetrovnem mestu odlično znašel. "Moram priznati, da se počutim fenomenalno. Všeč mi je vloga, ki jo imam v moštvu Chicaga. Gre za nadarjeno zasedbo, sestavljeno iz izkušenih in mladih košarkarjev, željnih dokazovanja. Sam imam vlogo mentorja oziroma vodje mladim igralcem, prihajam s klopi in igram približno 20 minut na tekmo. To mi ustreza, zato sem tukaj izjemno zadovoljen," je uvodoma dejal Goran Dragić , ki je v pogovoru za POP TV naši ameriški dopisnici Tadeji Lampret med drugim zaupal tudi, kako je sploh prišlo do njegovega prestopa v vrste šestkratnih prvakov najmočnejše košarkarske lige na svetu.

"Poglejte, moram biti realen, saj se zavedam, da nisem več rosno mlad. Pri 36 letih pišem zadnje stranice svoje poklicne kariere, zato mi je vloga, ki mi jo je dodelil glavni trener Billy Donovan, zelo všeč. Jasno so mi dali vedeti, kako me vidijo na in ob parketu. Tudi z izvršnim podpredsednikom košarkarskih operacij kluba, legendarnim Litovcem Arturasom Karnišovasom, sem v preteklosti že uspešno sodeloval pri Houstonu. Nenazadnje, tu je še moj dober prijatelj Nikola Vučević, ki je že nekaj časa eden od nosilcev igre. To so torej razlogi, da sem se naposled odločil za prihod k Chicagu. In verjemite, da mi ni žal," je smeje poudaril starejši od bratov Dragić.

O ciljih čikaških bikov v letošnji sezoni pa je Dragić povedal: "Ekipa ima še veliko rezerv. Že v lanski sezoni so odigrali odličen redni del tekmovanja, kasneje v končnici pa se jim je zaradi številnih poškodb zalomilo. Zato imamo letos precej daljšo klop, veliko košarkarjev namreč lahko vstopi v igro in prispeva pomemben delež k uspehom moštva. Če bomo zdravi, imamo lahko zanimivo sezono."