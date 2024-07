Goran Dragić: Zagotovo bo najbolj pomembna tekma v njihovih karierah

V slovenskem taboru je po porazu Slovenije proti Hrvaški z rezultatom 92:108 razumljivo zavladalo slabo vzdušje. Slovenskim košarkarjem se je očitalo predvsem pomanjkanje želje in borbe. Tekmo je seveda spremljal tudi zlati kapetan Goran Dragić, ki ga je naša ekipa obiskala na poletnem košarkarskem kampu. "Na žalost sem gledal samo prvi polčas, občutki pa so, ne vem, kaj naj rečem, slabi. Žalostni. Vse te fante poznam, vem, kako si želijo narediti en lep rezultat za Slovenijo. Po drugi strani pa moramo biti realni, da tekma ni bila najboljša, še posebej obramba. Bila je katastrofa. Ampak tekma je za nami, gremo naprej, še vedno nismo 'out'. V četrtek imamo novo tekmo proti Novi Zelandiji, to bo zagotovo najbolj pomembna tekma v njihovih karierah. Če izgubijo, je konec, ampak to je košarka, to je šport. Enkrat žoga hoče iti skozi koš, enkrat pa ne. Tisto, kar je najbolj pomembno, pa je, da pokažejo to borbo, pravo borbenost in željo. In na koncu koncev, tudi če je nasprotnik boljši ..."