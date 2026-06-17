Goran Dragić odprl novo košarkarsko igrišče v Naklem

Prireditev so z glasbeno-plesnim programom pospremili tamkajšnji osnovnošolci. "Z današnjim odprtjem igrišč bomo dobili prostor in druženje. Ne samo za zdrav življenjski slog, ampak tudi opomnik, da so uspehi dosegljivi," je navzoče pozdravil ravnatelj šole Milan Bohinec.

"Ko sem bil star 10 let, sem igral košarko na takih igriščih in sklepal nov prijateljstva ter sanjal, da bom igral profesionalno košarko. Nisem si misli, da bom končal v ZDA. Začel sem v Sloveniji in zdaj iščem način, da okolju, v katerem sem odraščal, nekaj vrnem," pa je dodal Goran Dragić.

Kot željo pa je izpostavil: "Upam, da bo igrišče polno in da se s kom v prihodnje kje srečam, pa da skupaj vržemo kakšno žogo na koš." Dragić sicer še vedno živi v ZDA, zato svojo fundacijo, ki je postavila že deveto igrišče v Sloveniji, malce težje spremlja. "A za Tivoli lahko rečem, da igrišče lepo živi. Enako je v Laškem, ki ga obiščem, ko tam organiziram košarkarsko šolo."