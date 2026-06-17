Goran Dragić odprl novo košarkarsko igrišče v Naklem

Prireditev so z glasbeno-plesnim programom pospremili tamkajšnji osnovnošolci. "Z današnjim odprtjem igrišč bomo dobili prostor in druženje. Ne samo za zdrav življenjski slog, ampak tudi opomnik, da so uspehi dosegljivi," je navzoče pozdravil ravnatelj šole Milan Bohinec.
"Ko sem bil star 10 let, sem igral košarko na takih igriščih in sklepal nov prijateljstva ter sanjal, da bom igral profesionalno košarko. Nisem si misli, da bom končal v ZDA. Začel sem v Sloveniji in zdaj iščem način, da okolju, v katerem sem odraščal, nekaj vrnem," pa je dodal Goran Dragić.
Kot željo pa je izpostavil: "Upam, da bo igrišče polno in da se s kom v prihodnje kje srečam, pa da skupaj vržemo kakšno žogo na koš." Dragić sicer še vedno živi v ZDA, zato svojo fundacijo, ki je postavila že deveto igrišče v Sloveniji, malce težje spremlja. "A za Tivoli lahko rečem, da igrišče lepo živi. Enako je v Laškem, ki ga obiščem, ko tam organiziram košarkarsko šolo."
V Naklem je Dragić napovedal prenovo še enega od igrišč v Sloveniji, nato pa namignil, da bo fundacija v bodoče podprla tudi drugačne projekte. "Ne bi povedal vsega, najprej moramo dokončati načrte, a ostajamo dobrodelni. To je tisto, kar nas veseli."
"Za občino Naklo današnji dogodek pomeni veliko. Brez sodobne infrastrukture otrok ne moremo dobiti na igrišče. Košarkarsko igrišče, ki je bilo pridobljeno s fundacijo Gorana Dragića, je pomemben mejnik naprej v našem športnem parku. Veliko nam pomeni tudi, da je v občino prišel sam Goran Dragić," pa je na odprtju dejal župan Naklega Ivan Meglič.
Ta je dodal, da je prav športni park ena največjih investicijskih naložb v občini, vreden je približno 4,5 milijona evrov, ob današnjih pridobitvah pa vanj sodijo tudi veliko nogometno igrišče, malo nogometno igrišče, igrišči za odbojko na mivki, šola ima novo atletsko stezo ter zunanji fitnes, novi pa so tudi garderobni objekti.
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