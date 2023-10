Gordona Herberta želijo na klopi Asvela

Pod njegovim vodstvom je Nemčija na letošnjem mundialu na azijskih tleh v skupinskem delu najprej premagala Japonsko, Avstralijo in Finsko, v drugem delu Gruzijo in Slovenijo, v četrtfinalu Latvijo, v polfinalu ZDA, v velikem finalu pa še Srbijo.

Gordon Herbert ima veljavno pogodbo z nemško zvezo do leta 2025, skupaj z Dennisom Schröderjem, Franzem Wagnerjem in drugimi svojimi izbranci pa tudi visokoleteče cilje na naslednjih dveh velikih tekmovanjih – poletnih olimpijskih igrah v Parizu 2024 in evropskem prvenstvu na Cipru, Finskem in Poljskem ter v Latviji 2025.