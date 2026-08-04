'Govorili so, da smo egoisti, zdaj smo jih postavili na laž'

icon-chevron-right 1 16 icon-chevron-right Sprejem zlate reprezentance U18 Luka Kotnik

Sprejem zlate reprezentance U18 Luka Kotnik

Sprejem zlate reprezentance U18 Luka Kotnik

Sprejem zlate reprezentance U18 Luka Kotnik

Sprejem zlate reprezentance U18 Luka Kotnik

Sprejem zlate reprezentance U18 Luka Kotnik

Sprejem zlate reprezentance U18 Luka Kotnik

Sprejem zlate reprezentance U18 Luka Kotnik

Sprejem zlate reprezentance U18 Luka Kotnik

Sprejem zlate reprezentance U18 Luka Kotnik

Sprejem zlate reprezentance U18 Luka Kotnik

Sprejem zlate reprezentance U18 Luka Kotnik

Sprejem zlate reprezentance U18 Luka Kotnik

Sprejem zlate reprezentance U18 Luka Kotnik

Sprejem zlate reprezentance U18 Luka Kotnik

Sprejem zlate reprezentance U18 Luka Kotnik































Slovenija je v manj kot mesecu dni kar dvakrat zasedla evropski prestol v mladinski košarki. Po tem, ko so staro celino julija najprej pokorili košarkarji do 20 let, je to uspelo še dve leti mlajšim kolegom. Reprezentanca do 18 let na čelu s selektorjem Domnom Zevnikom je v finalu z 88:71 nadigrala Italijo in se tako popolnoma zasluženo veselila zlate medalje. Slovenci so predvsem v izločilnih bojih kazali dominantno igro, s katero so odpihnili tako gostitelje kot Špance, ta pa je plod povezanosti naše izbrane vrste, ki igra in diha kot eno. "Na koncu je prevladala naša povezanost. Imamo veliko fantov, ki igrajo na istem položaju, zaradi česar so se morali prilagoditi. Vsak je žrtvoval del svoje igre. Če bi trdil, da sem od začetka vedel, da se nam bo tako lepo poklopilo, bi se lagal. Rasli smo iz tekme, na koncu smo oblikovali krasno zgodbo. Na zadnjih treh tekmah smo imeli popoln nadzor, mislim, da bi preglavice delali prav vsem nasprotnikom. Vsak je točno vedel, kaj je njegova naloga, to pa je na koncu obrodilo tako lep rezultat," je dejal selektor, ki mu je uspelo ustvariti nov odmeven uspeh slovenske košarke.

Pomembno je bilo, da so nekateri, morda bolj zvezdniški igralci pozabili na svoj ego in igrali predvsem v korist ekipe. Tukaj je v ospredju predvsem Stefan Joksimović, ki je bil okronan za najkoristnejšega igralca Eurobasketa. Slovenski košarkarski zlati deček se je podredil ekipi, kar je opazil in pohvalil tudi Zevnik: "Stefan je odličen igralec, na terenu je to vsem jasno. Rad pa bi izpostavil tudi njegovo obnašanje zunaj parketa. Med pripravami na tekmo je bil miren in preudaren, tako kot se spodobi za igralca takšnega kova. Kljub odličnim predstavam je bil to morda njegov največji doprinos k naši reprezentanci."

Popravni izpit in utišanje kritikov

Generacija fantov, ki je letos poleti v Italiji pokorila vso konkurenco, je pred dvema letoma v Grčiji na evropskem prvenstvu do 16 let doživela pravo rezultatsko katastrofo. Reprezentanca, ki jo je takrat vodil Gregor Gornjec je vpisala skromno 12. mesto in bila podvržena številnim kritikam, na katere pa je zdaj odgovorila na najboljši možen način.

To je na sprejemu pred sedežom Košarkarske zveze Slovenije (KZS) izpostavil tudi kapetan Jusuf Karišik: "Pred dvema letoma se nam je zgodila tragedija, ko smo končali na 12. mestu. Okoli so začela krožiti grda poročanja, da smo egoisti in da ne moremo poseči po najvišjih mestih. Zdaj smo vsem dokazali, da zmoremo premagati vsakogar. Smo bojevita ekipa, vsi se borimo drug za drugega. Rezultat pa je trofeja, ki jo držim v rokah," je povedal zlati kapetan.

Bodo uspeh mlajših kolegov uspeli preslikati tudi člani?