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Košarka

'Govorili so, da smo egoisti, zdaj smo jih postavili na laž'

Ljubljana, 04. 08. 2026 06.00 pred dvema dnevoma 3 min branja 14

Avtor:
D.S. Lu.M
Sprejem zlate reprezentance U18

V poznem ponedeljkovem popoldnevu so se slovenski košarkarji do 18 let vrnili v Ljubljano, kjer jih je pričakala množica navdušenih navijačev, novinarjev in staršev. Naši fantje so se iz Italije vrnili z zlato medaljo, ki so jo osvojili po visoki finalni zmagi nad gostitelji. Arhitekt uspeha selektor Domen Zevnik je o svojih varovancih spregovoril z izbranimi besedami.

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Slovenija je v manj kot mesecu dni kar dvakrat zasedla evropski prestol v mladinski košarki. Po tem, ko so staro celino julija najprej pokorili košarkarji do 20 let, je to uspelo še dve leti mlajšim kolegom. Reprezentanca do 18 let na čelu s selektorjem Domnom Zevnikom je v finalu z 88:71 nadigrala Italijo in se tako popolnoma zasluženo veselila zlate medalje.

Slovenci so predvsem v izločilnih bojih kazali dominantno igro, s katero so odpihnili tako gostitelje kot Špance, ta pa je plod povezanosti naše izbrane vrste, ki igra in diha kot eno. "Na koncu je prevladala naša povezanost. Imamo veliko fantov, ki igrajo na istem položaju, zaradi česar so se morali prilagoditi. Vsak je žrtvoval del svoje igre. Če bi trdil, da sem od začetka vedel, da se nam bo tako lepo poklopilo, bi se lagal. Rasli smo iz tekme, na koncu smo oblikovali krasno zgodbo. Na zadnjih treh tekmah smo imeli popoln nadzor, mislim, da bi preglavice delali prav vsem nasprotnikom. Vsak je točno vedel, kaj je njegova naloga, to pa je na koncu obrodilo tako lep rezultat," je dejal selektor, ki mu je uspelo ustvariti nov odmeven uspeh slovenske košarke.

Pomembno je bilo, da so nekateri, morda bolj zvezdniški igralci pozabili na svoj ego in igrali predvsem v korist ekipe. Tukaj je v ospredju predvsem Stefan Joksimović, ki je bil okronan za najkoristnejšega igralca Eurobasketa. Slovenski košarkarski zlati deček se je podredil ekipi, kar je opazil in pohvalil tudi Zevnik: "Stefan je odličen igralec, na terenu je to vsem jasno. Rad pa bi izpostavil tudi njegovo obnašanje zunaj parketa. Med pripravami na tekmo je bil miren in preudaren, tako kot se spodobi za igralca takšnega kova. Kljub odličnim predstavam je bil to morda njegov največji doprinos k naši reprezentanci."

Popravni izpit in utišanje kritikov

Generacija fantov, ki je letos poleti v Italiji pokorila vso konkurenco, je pred dvema letoma v Grčiji na evropskem prvenstvu do 16 let doživela pravo rezultatsko katastrofo. Reprezentanca, ki jo je takrat vodil Gregor Gornjec je vpisala skromno 12. mesto in bila podvržena številnim kritikam, na katere pa je zdaj odgovorila na najboljši možen način.

To je na sprejemu pred sedežom Košarkarske zveze Slovenije (KZS) izpostavil tudi kapetan Jusuf Karišik: "Pred dvema letoma se nam je zgodila tragedija, ko smo končali na 12. mestu. Okoli so začela krožiti grda poročanja, da smo egoisti in da ne moremo poseči po najvišjih mestih. Zdaj smo vsem dokazali, da zmoremo premagati vsakogar. Smo bojevita ekipa, vsi se borimo drug za drugega. Rezultat pa je trofeja, ki jo držim v rokah," je povedal zlati kapetan.

Bodo uspeh mlajših kolegov uspeli preslikati tudi člani?

Ob zadnjih dveh velikih uspehih slovenske košarke se je veliko pozornosti seveda namenilo tudi trenutni rezultatski krizi, ki jo prestaja članska reprezentanca . Ta je v sicer okrnjeni zasedbi razočarala na zadnjih dveh tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bo naslednje leto gostil Katar. Selektor Zevnik, ki je nekaj časa deloval tudi v strokovnem štabu članske izbrane vrste, na prihodnost vendarle gleda z veliko optimizma.

"Ne bi rekel, da članski ekipi kaj manjka. Trenutno se dogaja nekakšna menjava generacij, verjamem, da bodo tudi mlajši igralci prišli na svoj račun. Bil sem v članskem štabu, brez določenih igralcev je težko priti do želenih rezultatov. Mislim, da nam nič ne manjka, verjamem, da bodo fantje zelo kmalu uspešno zgodbo pisali tudi na članskem nivoju."

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KOMENTARJI14

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Amor Fati
04. 08. 2026 09.35
Športna ekipa leta 🤣 Vse, samo, da ljudje ne vidijo dejanske realnosti 🤣
Odgovori
-5
0 5
ničposebnega
04. 08. 2026 11.15
Ja se strinjam dejansko popolna realnost. Škoda, da so ljudje tako ozkogledni kaj ne?
Odgovori
0 0
sosed5
04. 08. 2026 08.54
Brez egoistov ni mocne ekipe!!
Odgovori
+2
2 0
kovanec
04. 08. 2026 08.44
Imamo najboljšo selekcijo U 18 in U 20 v Evropi, članska selekcija pa na dnu. A se ti talenti kasneje ustavijo v razvoju, ali se jih namenoma pokvari, v čemu je tukaj fora?
Odgovori
-2
0 2
Pomladni cvet
04. 08. 2026 09.53
fora je v tem da ekipa pod 20 in 18 let je gledala dončića še preden so bili v puberteri, zato pa tok večja motivacija za uspeh
Odgovori
+3
3 0
gullit
04. 08. 2026 10.49
Fora je da ne igrajo vsi najboljši igralci ker jih klubi ne spustijo na tekme. Tako da ne samo mi igramo z tretjimi ekipami, ki so neuigrane. Fibini naslo
Odgovori
+1
1 0
Krog
04. 08. 2026 08.43
V športu je žal pogosto tako, ko so rezultati, so vsi zraven, vsi ploskajo in vsi čestitajo. Ko rezultatov ni, pa hitro pridejo kritike, dvomi in pozabljanje. Zato je ta zlata medalja še toliko več vredna. Je nagrada za trdo delo, odrekanje, disciplino in vero vase tudi takrat, ko reflektorjev ni bilo. Iskrene čestitke igralcem, selektorju Domnu Zevniku in celotnemu strokovnemu štabu. Slovenija je lahko ponosna! 🇸🇮
Odgovori
+2
2 0
Tomen
04. 08. 2026 08.28
Bravo mladina!!
Odgovori
+3
3 0
RUBEŽ
04. 08. 2026 08.27
Bravo fantje, čestitke.
Odgovori
+1
1 0
forexxx
04. 08. 2026 08.25
"Govorili so, da smo egoisti, zdaj smo jih postavili na laž" Niste, dve leti nazaj ste bili egoisti.
Odgovori
-3
0 3
Uporabnik1842130
04. 08. 2026 08.25
Ko jih sekolič dobi v roke, bo maksimalen doseg nekje 16 mesto
Odgovori
+0
1 1
forexxx
04. 08. 2026 08.21
To da ste zdaj prvaki še ne pomeni, da pred dvema letoma niste bili egoisti.
Odgovori
-2
1 3
Banion
04. 08. 2026 08.20
ja enkrat so padli da so se sedaj dvignili v polnem sijaju. bravo fantje
Odgovori
-2
0 2
grumf
04. 08. 2026 08.14
Bravo fantje! Upam, da vas vse vidim v članski reprezentanci, z novim selektorjem..
Odgovori
+1
1 0
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