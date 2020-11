Olimpija za malenkost prekratka proti Gran Canarii

Košarkarji Cedevite Olimpije so po treh zaporednih zmagah doživeli tretji poraz v sedmih nastopih v evropskem pokalu. Na gostovanju na Kanarskih otokih so morali priznati premoč Gran Canarii, ki je slavila z 90:82. Poraz je sicer nižji, kot je bila zmaga Ljubljančanov na prvi tekmi v Stožicah.

Cedevita Olimpija je tekmo izgubila zaradi slabe obrambe, predvsem pa zaradi izgubljene bitke pod obročema. Španci so skok dobili s 35:25.

Ključen je bil začetek zadnje četrtine. Gran Canaria je v 34. minuti pobegnila na 78:69 in čeprav so se Ljubljančani kmalu približali na nekaj košev zaostanka, niso prišli do preobrata. Imeli pa so v svojih vrstah dva razpoložena igralca; Kendrick Perry je zbral 25 točk in sedem podaj (trojke 5:7), Jaka Blažičpa je ob metu iz igre 8:17 dosegel 22 točk.

Cedevita Olimpija bo v evropskem pokalu znova zaigrala po reprezentančnem odmoru. 8. decembra je na sporedu gostovanje Trenta v Stožicah, dva dni kasneje sledi prestavljena tekma s grškim Patrasom prav tako v Ljubljani, redni del pa bodo Ljubljančani sklenili 16. decembra na gostovanju v Grčiji.

Zaradi številnih prestavljenih tekem je vodstvo evropskega pokala nekoliko spremenilo termine nadaljevanja sezone. Namesto konec decembra se bo Top 16 začel 13. januarja in trajal do 10. marca. Ostaja pa nespremenjeno, da se bodo med šestnajst najboljših ekip uvrstila prva štiri moštva iz vsake skupine.