Grant brez zadržkov odgovoril Jordanu: Jaz ovaduh? Laž, laž in znova laž!

V omenjeni knjigi sta lik in delo Michaela Jordana prikazana (precej) drugače, kot so stvari predstavljene v sicer izjemnem dokumentarnem filmu 'The Last Dance', ki slavi šampionsko generacijo Chicaga in predvsem njenega glavnega junaka. A obstaja kar nekaj oseb iz tistega obdobja, ki ne delijo istega mnenja z najboljšim košarkarjem vseh časov. Ta je v dokumentarcu razkril kar nekaj 'sočnih' podrobnosti še iz svoje debitantske sezone pri Bullsih, kar ni najbolje sprejel eden od njegovih nekdanjih soigralcev Horace Grant . "Laž, laž in znova laž. On (Michael Jordan, op. p.) mi zameri, ker naj bi bil jaz tisti, ki je Samu Smithu prenašal informacije iz garderobe. To so največje laži, ki sem jih slišal. Ni skrivnost, da sva s Samom vrsto let odlična prijatelja, a da bi kar tako iz garderobe prenašal informacije v zunanji svet ... Nikoli, saj je garderoba sveta," je v pogovoru za ameriški ESPN uvodoma dejal vidno razočarani Grant, ki je v nadaljevanju brez zadržkov Jordana označil za velikega lažnivca in ovaduha.

"Pravi, da sem ovaduh, medtem ko on 35 let pozneje govori o svoj debitantski sezoni, ko je v soigralčevi sobi zagledal kokain, marihuano in ženske. Ne razumem, zakaj je sploh govoril o tem. Ne vidim pravega smisla, in če je kdo v tej zgodbi ovaduh, je to lahko samo Michael Jordan," je po nekdanjem soigralcu iz prvega šampionskega obdobja Chicaga (1987-1994) udaril kasneje član Orlanda, Seattla in Los Angeles Lakersov, ki se je obregnil tudi ob vse prej kot vzoren Jordanov odnos do nekaterih soigralcev.



"Mislil je, da lahko prevlada nad menoj, a mu to ni uspelo. Vsakič, ko me je želel sprovocirati, sem mu vrnil z enako mero. Toda ko se samo spomnim, kaj vse je počel denimo Willu Perdueju,Stevu Kerru ter Scottu Burrellu, me stisne pri srcu. Vsak ima pravico do svojega mnenja glede dokumentarnega filma, a marsikdo ne ve, da so bila številna pričevanja njegovih soigralcev iz drugega šampionskega obdobja očem skrita. Vse v želji, da se njegova lik in delo prikažeta v maksimalno pozitivni luči," je zaključil Grant.