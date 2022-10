Green jo je po pretepaškem 'vložku' odnesel brez suspenza

Klub je Greena finančno kaznoval (višina kazni ni znana), ni pa gasuspendiral. Štirikratni prvak lige NBA z Bojevniki je po incidentu treniral sam in tako bo še nekaj dni, se je pa javno opravičil za svoje dejanje. Eden od razlogov za milo kazen naj bi bilo dejstvo, da naj bi se Green in Poole pogovorila in kot kaže zgladila nesoglasja. Kot so dejali v klubu, pa nadaljujejo preiskavo, kako je posnetek omenjenega dogodka sploh prišel v javnost.

Prejšnji teden so se v javnosti pojavili posnetki, na katerih sta se omenjena soigralca prerivala, preden je Draymond Green stopnjeval incident, in Jordana Poola udaril s pestjo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kerr je potrdil, da je bila odločitev o vrnitvi Greena v ekipo sprejeta po obsežnih pogovorih med več stranmi, vključno z generalnim direktorjem Bobom Myersom, s prvim zvezdnikom Stephom Curryjem, in po pogovorih med Greenom in Poolom.

"Čutimo, da je to najboljši način, da gremo naprej. Nikoli ni enostavno, ne glede na to, kakšno odločitev sprejmeš. Ne bo popolno. To je največja kriza, ki smo jo kdaj koli doživeli, odkar sem tukaj trener. To so resne stvari," je dejal Kerr, ki obenem meni, da si je Green zaslužil priložnost, da se odkupi za svoja dejanja.

"V klubu smo ponosni na to, kar smo zgradili, našo kontinuiteto in kulturo. Vendar je tako, da sta bila vzdušje in kultura tega kluba poškodovana. Zato moramo delati za to, da to popravimo. Z Draymondom sva skupaj že osem let, imela sva več sporov. Skupaj sva osvajala in skupaj sva izgubila naslove. Skupaj sva preživela ogromno. Še vedno mu zaupam, s tem dogodkom je zamajal to zaupanje, a mislim, da si je zaslužil novo priložnost," je še dejal Kerr.