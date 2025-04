Gregg Popovich znova pristal v bolnišnici

76-letnik se je v petek zvečer po lokalnem času nenadoma zgrudil med večerjo in splet so zaokrožili posnetki, kako so ga iz restavracije nesli v reševalno vozilo. Kasneje se je izkazalo, da ni šlo za nič resnejšega in Popovicha je zdravniško osebje bolnišnice odpustilo v domačo oskrbo.

Nenadna izguba zavesti je po ugibanju ameriških medijev povezana s kapjo, ki ga je zadela novembra lani. Vse od takrat je funkcijo trenerja pri San Antonio Spursih začasno prevzel pomočnik trenerja Mitch Johnson.