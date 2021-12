Gregor Glas: Če ti priložnost ponudi najboljši trener v Evropi, jo moraš izkoristiti

197 centimetrov visoki Krčan v regionalnem prvenstvu redno vstopa s klopi, še več priložnosti pa je deležen v Eurocupu, kjer je zadnji dve tekmi začel v prvi peterki in bil obakrat celo najboljši strelec svoje ekipe. Kot pravi, je popolnoma osredotočen na predstave v črno-belem dresu, o reprezentanci in ligi NBA pa še ne želi razmišljati, čeprav je bil že letos prijavljen na nabor, s katerega so ga sicer kasneje odjavili.

V lanski sezoni je v povprečju dosegal več kot 18 točk na tekmo, s čimer je bil prvi strelec svojega kluba in 11. strelec prvenstva. Poleti je navdušil tudi s predstavami na evropskem prvenstvu do 20 let, kjer je bil ob zmagi Slovenije proglašen za najkoristnejšega posameznika. Vse to je bilo dovolj, da je dočakal preizkušnjo pri slovitem Partizanu, ki jo je zagrabil z obema rokama. Podpisal je triletno pogodbo in hitro postal standardni član zasedbe, ki jo vodi legendarni Željko Obradović .

Ponudbe so bile od vsepovsod. Veliko sem govoril z agentom, a takoj, ko je Željko podpisal za Partizan, mi je (agent, op. a.) dejal, da bom dobil priložnost trenirati z njimi. To je edina stvar, ki me je v tistem trenutku zanimala. Je najboljši trener v Evropi. Če ti da priložnost, da sploh lahko prideš na trening in se dokažeš, jo moraš izkoristiti. Samo o tem sem razmišljal, to je bil moj primarni cilj.

Obradović je zagotovo mojster psiholoških prijemov. Rade Zagorac je bil v zadnjih tednih pogosto na udaru kritikov, pa vendar še naprej dobiva veliko priložnosti. Proti Lokomotivu je začel v prvi peterki. So to stvari, zaradi katerih vam je kot mlademu košarkarju lažje?

Zagotovo. Pri Obradoviću najbolj cenim to, da vse ocenjuje po delu na treningih. Če boš na vsakem treningu dal vse, potem boš dobil priložnost na tekmah, tudi če ti tam ne bo šlo najboljše. Ta kriterij pri njem velja za vse enako. Vse je odvisno od tebe. Če boš pravilno delal, te bo trener nagradil.

Znan je tudi po tem, da hitro izgubi živce. Ste se kdaj znašli v situaciji, ko ste bili vi razlog za njegovo jezo?

Na tekmah ne, na treningih pa se je že kdaj zgodilo. Če recimo naredim kakšno napako, kar je povsem normalno. Ampak to cenim, saj vsi vemo, da nam s tem želi samo najboljše. Iz takšnih situacij se skušaš čim več naučiti.

Zakaj ste se odločili, da se nabora ne boste udeležili? Glede na to, kako so se stvari kasneje razvijale, vam verjetno ni žal za to odločitev?

Po lanski sezoni so mi v agenciji, ki me zastopa, rekli, da me bodo prijavili na nabor. Neka zanimanja so bila, a so me pred rokom odjavili. Rekli so, da bomo počakali še kakšno leto in to je bilo to. Se pa s tem niti nisem preveč obremenjeval. Mislim, da zame ne bi bilo preveč dobro, če bi se.

V zadnjem času vas srbski navijači pogosto primerjajo z Bogdanom Bogdanovićem. Kako dojemate te primerjave? Imate koga, po katerem se še posebej zgledujete?

Zagotovo je to lepo videti. Vemo, kakšen igralec je Bogdan. Biti del pogovora, ko se omenja njegovo ime, je nekaj izjemnega. Drugače pa na splošno gledam veliko tekem, največ Evroligo in Eurocup. Vsakega igralca poskušam posnemati pri stvareh, za katere mislim, da bi mi lahko pomagale.

Kako veliko prednost za vas predstavljajo navijači oziroma prednost domačega parketa? Kjer koli po Evropi igrate, imate neverjetno podporo. To pa bo še bolj pomembno v izločilnih bojih Eurocupa, kjer se igra na eno zmago.

Strast in ljubezen do košarke, ki jo kažejo naši navijači, je nekaj posebnega. In mi to občutimo. Predstavlja nam še eno dolžnost, da delamo maksimalno. Na parketu ne gre vsakič vse po planu, a že zaradi njih se zavedaš, da moraš dati vse od sebe. Mislim, da so najboljši navijači na svetu. Za nas je to ogromen plus. Velikokrat se na gostujočih tekmah recimo zgodi, da je vzdušje, kot da bi igrali doma.