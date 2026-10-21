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Gregor Glas našel nov 'začasen' dom

Ljubljana, 21. 10. 2026 17.28 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Gregor Glas

Slovenski košarkarski reprezentant Gregor Glas bo kariero nadaljeval v španski ligi ACB. Girona je potrdila, da se je 25-letni krilni košarkar moštvu pridružil z začasno pogodbo, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije.

Gregor Glas v Girono prihaja iz hrvaškega Samobora, za katerega je nastopal v kvalifikacijah za Fibin evropski pokal. Španski klub se je za okrepitev odločil po poškodbah v igralskem kadru, športni direktor Fernando San Emeterio pa je ob tem poudaril, da so slovenskega reprezentanta spremljali že dlje časa in da se dobro ujema z igralsko filozofijo moštva.

Glas je v dosedanji karieri nastopal za številne klube v Sloveniji in tujini. Med drugim je igral za Sixt Primorska, srbski Dynamic, veliki beograjski Partizan, črnogorski Mornar in ljubljansko Cedevito Olimpijo, izkušnje pa ima tudi iz evrolige in evropskega pokala. V minuli sezoni je bil nosilec igre na Dunaju.

Glas bo v Gironi združil moči z reprezentančnim soigralcem Aljažem Kuncem, ki prav tako nosi dres španskega prvoligaša.

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