Gregor Glas našel nov 'začasen' dom

Gregor Glas v Girono prihaja iz hrvaškega Samobora, za katerega je nastopal v kvalifikacijah za Fibin evropski pokal. Španski klub se je za okrepitev odločil po poškodbah v igralskem kadru, športni direktor Fernando San Emeterio pa je ob tem poudaril, da so slovenskega reprezentanta spremljali že dlje časa in da se dobro ujema z igralsko filozofijo moštva.

Glas je v dosedanji karieri nastopal za številne klube v Sloveniji in tujini. Med drugim je igral za Sixt Primorska, srbski Dynamic, veliki beograjski Partizan, črnogorski Mornar in ljubljansko Cedevito Olimpijo, izkušnje pa ima tudi iz evrolige in evropskega pokala. V minuli sezoni je bil nosilec igre na Dunaju.

Glas bo v Gironi združil moči z reprezentančnim soigralcem Aljažem Kuncem, ki prav tako nosi dres španskega prvoligaša.