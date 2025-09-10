Gregor Hrovat se ne boji Nemcev: Mi bomo morali udariti prvi

Odštevamo ure in minute do četrtfinalnega obračuna med Slovenijo in Nemčijo na evropskem prvenstvu. Slovenski košarkarji so po nedeljski veliki zmagi proti Italiji v osmini finala ponedeljek in torek izkoristili za počitek in pripravo na naslednjega nasprotnika. Pred njimi so aktualni svetovni prvaki Nemci.

Ob pregledu zavihka slovenske reprezentance na uradni spletni strani EuroBasketa hitro ugotovimo, da je Luka Dončić prepričljivo najboljši posameznik Slovenije v skoraj vsaki statistični kategoriji. A kot najmlajši kapetan na tem prvenstvu vedno poudarja, uspeh Slovenije ni odvisen zgolj od njegovega doprinosa.

Navijaško druženje pred tekmo z Nemčijo v Rigi bo v sredo od 16.00 do 18.30 na trgu Livu na terasi lokala Moor Kitchen & Bar.

Vabljeni vsi navijači, ki bodo podpirali #mojtim v Rigi!

Tudi nasprotniki pred vsakim obračunom ponavljajo mantro, da se ne bodo osredotočali zgolj nanj. Enako so pred četrtfinalnim obračunom storili tudi samozavestni Nemci, eden od ključnih igralcev Slovenije pa je zagotovo Gregor Hrovat, ki je hvaležen za svojo vlogo v reprezentanci. "Ekipni uspeh je vedno najpomembnejši. Jaz bom vedno dal vse od sebe. Opravljal bom svoje naloge v obrambi, v napadu pa bom iskal svoje priložnosti," nam je po torkovem treningu pred sredinim obračunom z Nemčijo dejal košarkar Dijona.

Gregor Hrovat je na tem prvenstvu na šestih tekmah zadel devet metov za tri točke FOTO: Fiba icon-expand

Nemška reprezentanca bo zagotovo njihov največji izziv do zdaj. Izjemen in uravnotežen napad Nemcev bo zagotovo redno iskal Luko Dončića in ga poskušal utruditi z zadolžitvami v obrambi. Tako kot slovenski novinarji, navijači, strokovni štab in igralci ponavljamo že od začetka prvenstva, bo uspeh slovenske reprezentance odvisen od predstave celotnega moštva, ne zgolj Dončića. "Iz tekme v tekmo rastemo in verjamem, da bomo tudi jutri odigrali na vrhunski ravni. Verjamem tudi, da bo to dovolj. Njihovi igralci igrajo v ligi NBA in Evroligi in imajo veliko orožij v napadu. Njihova trojka Dennis Schröder, Franz Wagner in Daniel Theis so glavne ovire za nas. Verjamem, da jih lahko s kolektivno obrambo omejimo, v napadu pa verjamem, da nam bo steklo," je samozavesten košarkar, ki na tem prvenstvu v povprečju beleži 7,7 točke, 2,2 skoka in 2,7 asistence na tekmo.