Gregor Hrovat se ne boji Nemcev: Mi bomo morali udariti prvi

Ob pregledu zavihka slovenske reprezentance na uradni spletni strani EuroBasketa hitro ugotovimo, da je Luka Dončić prepričljivo najboljši posameznik Slovenije v skoraj vsaki statistični kategoriji. A kot najmlajši kapetan na tem prvenstvu vedno poudarja, uspeh Slovenije ni odvisen zgolj od njegovega doprinosa.
Tudi nasprotniki pred vsakim obračunom ponavljajo mantro, da se ne bodo osredotočali zgolj nanj. Enako so pred četrtfinalnim obračunom storili tudi samozavestni Nemci, eden od ključnih igralcev Slovenije pa je zagotovo Gregor Hrovat, ki je hvaležen za svojo vlogo v reprezentanci. "Ekipni uspeh je vedno najpomembnejši. Jaz bom vedno dal vse od sebe. Opravljal bom svoje naloge v obrambi, v napadu pa bom iskal svoje priložnosti," nam je po torkovem treningu pred sredinim obračunom z Nemčijo dejal košarkar Dijona.
Nemška reprezentanca bo zagotovo njihov največji izziv do zdaj. Izjemen in uravnotežen napad Nemcev bo zagotovo redno iskal Luko Dončića in ga poskušal utruditi z zadolžitvami v obrambi. Tako kot slovenski novinarji, navijači, strokovni štab in igralci ponavljamo že od začetka prvenstva, bo uspeh slovenske reprezentance odvisen od predstave celotnega moštva, ne zgolj Dončića. "Iz tekme v tekmo rastemo in verjamem, da bomo tudi jutri odigrali na vrhunski ravni. Verjamem tudi, da bo to dovolj. Njihovi igralci igrajo v ligi NBA in Evroligi in imajo veliko orožij v napadu. Njihova trojka Dennis Schröder, Franz Wagner in Daniel Theis so glavne ovire za nas. Verjamem, da jih lahko s kolektivno obrambo omejimo, v napadu pa verjamem, da nam bo steklo," je samozavesten košarkar, ki na tem prvenstvu v povprečju beleži 7,7 točke, 2,2 skoka in 2,7 asistence na tekmo.
Selektor Aleksander Sekulić je po vsaki tekmi na tem prvenstvu poudarjal, da so nasprotniki Dončića v obrambi napadali na nedovoljen način in Hrovat se strinja, da bodo njegovi soigralci morali skrbeti za svojega kapetana. "Imamo napadalno najboljšega igralca na tem prvenstvu, ampak na igrišču je vedno pet igralcev, skupaj 12. Verjamem, da se bo vseh 12, tako kot na prejšnji tekmi, žrtvovalo za ekipo in uspeh. Nemci so fizično zelo agresivni in mi bomo morali udariti prvi. Ne bo se nam pisalo dobro, če bomo Nemcem pustili, da igrajo svojo igro. Verjamem, da bomo mi prvi pokazali pravo energijo in narekovali ritem igre," je v uspeh prepričan Hrovat, ki bo na sedmi tekmi na tem prvenstvu poskušal tretjič prekoračiti mejo desetih točk.
