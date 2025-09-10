Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Košarka

Gregor Hrovat se ne boji Nemcev: Mi bomo morali udariti prvi

Riga, 10. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Milan Doknić
Komentarji
0

Odštevamo ure in minute do četrtfinalnega obračuna med Slovenijo in Nemčijo na evropskem prvenstvu. Slovenski košarkarji so po nedeljski veliki zmagi proti Italiji v osmini finala ponedeljek in torek izkoristili za počitek in pripravo na naslednjega nasprotnika. Pred njimi so aktualni svetovni prvaki Nemci.

Ob pregledu zavihka slovenske reprezentance na uradni spletni strani EuroBasketa hitro ugotovimo, da je Luka Dončić prepričljivo najboljši posameznik Slovenije v skoraj vsaki statistični kategoriji. A kot najmlajši kapetan na tem prvenstvu vedno poudarja, uspeh Slovenije ni odvisen zgolj od njegovega doprinosa.

Navijaško druženje pred tekmo z Nemčijo v Rigi bo v sredo od 16.00 do 18.30 na trgu Livu na terasi lokala Moor Kitchen & Bar.
Vabljeni vsi navijači, ki bodo podpirali #mojtim v Rigi!

Tudi nasprotniki pred vsakim obračunom ponavljajo mantro, da se ne bodo osredotočali zgolj nanj. Enako so pred četrtfinalnim obračunom storili tudi samozavestni Nemci, eden od ključnih igralcev Slovenije pa je zagotovo Gregor Hrovat, ki je hvaležen za svojo vlogo v reprezentanci. "Ekipni uspeh je vedno najpomembnejši. Jaz bom vedno dal vse od sebe. Opravljal bom svoje naloge v obrambi, v napadu pa bom iskal svoje priložnosti," nam je po torkovem treningu pred sredinim obračunom z Nemčijo dejal košarkar Dijona.

Gregor Hrovat je na tem prvenstvu na šestih tekmah zadel devet metov za tri točke
Gregor Hrovat je na tem prvenstvu na šestih tekmah zadel devet metov za tri točke FOTO: Fiba

Nemška reprezentanca bo zagotovo njihov največji izziv do zdaj. Izjemen in uravnotežen napad Nemcev bo zagotovo redno iskal Luko Dončića in ga poskušal utruditi z zadolžitvami v obrambi. Tako kot slovenski novinarji, navijači, strokovni štab in igralci ponavljamo že od začetka prvenstva, bo uspeh slovenske reprezentance odvisen od predstave celotnega moštva, ne zgolj Dončića. "Iz tekme v tekmo rastemo in verjamem, da bomo tudi jutri odigrali na vrhunski ravni. Verjamem tudi, da bo to dovolj. Njihovi igralci igrajo v ligi NBA in Evroligi in imajo veliko orožij v napadu. Njihova trojka Dennis Schröder, Franz Wagner in Daniel Theis so glavne ovire za nas. Verjamem, da jih lahko s kolektivno obrambo omejimo, v napadu pa verjamem, da nam bo steklo," je samozavesten košarkar, ki na tem prvenstvu v povprečju beleži 7,7 točke, 2,2 skoka in 2,7 asistence na tekmo.

Preberi še Tudi Nemci imajo svojega zvezdnika lige NBA, ki se zanaša na ekipno igro

Selektor Aleksander Sekulić je po vsaki tekmi na tem prvenstvu poudarjal, da so nasprotniki Dončića v obrambi napadali na nedovoljen način in Hrovat se strinja, da bodo njegovi soigralci morali skrbeti za svojega kapetana. "Imamo napadalno najboljšega igralca na tem prvenstvu, ampak na igrišču je vedno pet igralcev, skupaj 12. Verjamem, da se bo vseh 12, tako kot na prejšnji tekmi, žrtvovalo za ekipo in uspeh. Nemci so fizično zelo agresivni in mi bomo morali udariti prvi. Ne bo se nam pisalo dobro, če bomo Nemcem pustili, da igrajo svojo igro. Verjamem, da bomo mi prvi pokazali pravo energijo in narekovali ritem igre," je v uspeh prepričan Hrovat, ki bo na sedmi tekmi na tem prvenstvu poskušal tretjič prekoračiti mejo desetih točk. 

Gregor Hrovat eurobasket slovenija nemčija
Naslednji članek

Tudi Nemci imajo svojega zvezdnika lige NBA, ki se zanaša na ekipno igro

SORODNI ČLANKI

Tudi Nemci imajo svojega zvezdnika lige NBA, ki se zanaša na ekipno igro

V polfinalu se obeta vroč sosedski derbi med Grčijo in Turčijo

Slovenija proti Nemčiji le z 11 igralci

Mirno čaka na priložnost proti svetovnim prvakom: 'Tukaj smo zaradi enega cilja'

Športni direktor Saša Dončić: O zlati generaciji se pogovarjajmo po četrtfinalu

Klemen Prepelič ne beži od odgovornosti: Ko bo potrebno, bom pravi

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215