Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Košarka

Gregor Hrovat pred tekmo z Izraelom: Politike in športa ne bi mešal

Katovice, 03. 09. 2025 20.21 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
10

Slovenski košarkarji se bodo drugič letos srečali z Izraelom. Februarja so tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo odigrali v Rigi, jutri jo bodo na eurobasketu v Katovicah. Gregor Hrovat pričakuje športno predstavo, glede obšportnih vsebin pa je povedal, da se bo slovenska reprezentanca, kot je običaj po vseh dvobojih, rokovala s tekmecem.

Luka Dončić naravnost blesti na letošnjem evropskem prvenstvu.
Luka Dončić naravnost blesti na letošnjem evropskem prvenstvu. FOTO: Profimedia

"Jaz politike in športa ne bi mešal, nenazadnje verjamem v 'fair play' in verjamem da bomo jutri oboji tudi na igrišču pokazali pravi obraz. Vemo, kaj se dogaja v svetu, mimo teh novic enostavno ne moremo. Vsi si želimo mir, a žal je to postalo del vsakdana. Po dogovoru z ekipo mislim, da bomo po tekmi ravnali, kot je to normalno. Nenazadnje smo februarja že igrali z njimi in vse je bilo normalno," je po zadnjem treningu v Katovicah dejal Gregor Hrovat.

Slovenski reprezentant je povedal, da je Izrael močna ekipa, ki ima tri izstopajoče posameznike, Danija Avdijo, Yama Madarja in Romana Sorkina, a da sam verjame v kakovost Slovenije in njeno zmago.

"Morda nismo tako fizično močni, a s čvrsto in kolektivno obrambo lahko to nadomestimo in ustavimo njihov napad," je dodal Hrovat.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenija še ni premagala Izraela na evropskih prvenstvih. Gregor Hrovat meni, da je zdaj prava priložnost za ta podvig. "Rekordi so za to, da se jih zruši in prepričan sem, da lahko jutri to storimo."

Slovenija si lahko z zmago proti Izraelu ob 17. uri izbori tretje mesto v skupini, svojega tekmeca v nedeljo v osmini finala pa bo dobila šele po večernih tekmah. Najverjetneje bosta to Italija ali Grčija.

"S kalkulacijami se sigurno ne bomo ukvarjali, saj je za nami še ena tekma. Dvoboj moramo odigrati maksimalno in pokazati naš pravi obraz. Prihajamo v izločilne boje, kjer bodo vse najboljše reprezentance. Če hočemo, kaj narediti na tem prvenstvu, moramo premagati tudi najboljše," je dodal Hrovat.

košarka slovenija izrael hrovat
Naslednji članek

Sagadinov recept, kako med osem najboljših

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
03. 09. 2025 21.08
+1
Niti pod razno me ne zanimajo tekme v katerih igrajo neevropski židje.
ODGOVORI
1 0
jozefStefan
03. 09. 2025 21.06
Ne vem veliko, ampak vem, da obstajajo skupine, ki si želijo objavit novice kako Rusi stradajo Ukraince, pobijajo otroke itd.. pa tega ne morejo! Obstajajo pa tudi skupine, ki zahtevajo, da se take novice iz gaze skrivajo! Skratka kar se dogaja ni prav tako kot ni prav, da so pravila za enega in drugega drugačna!
ODGOVORI
0 0
V SHESHELJ
03. 09. 2025 21.01
+0
Točno tako!
ODGOVORI
1 1
Ricola Swiss
03. 09. 2025 21.01
+0
Važno je, da se bodo rokovali, pa tudi če izgubijo.
ODGOVORI
1 1
galeon
03. 09. 2025 20.58
+0
Se že ve za koga navijaš. Sploh ne vem, kaj te zgube počnejo tukaj. Niso del Evrope. Prvenstvo ni za njih.
ODGOVORI
2 2
bodočipartizan
03. 09. 2025 20.56
-1
politika in šport sta vedno bila in sta povezana!
ODGOVORI
0 1
V SHESHELJ
03. 09. 2025 21.00
Pa nebi smela biti!
ODGOVORI
0 0
PoldeVeliki
03. 09. 2025 20.55
+1
"Jaz politike in športa ne bi mešal, BRAVO se strinjam 10000000%
ODGOVORI
2 1
boris senica
03. 09. 2025 20.29
+2
Gregor Hrovat zanima me, če si enako mnenje izpostavil ko so iz tekmovanj zaradi Ukrajine izključili Ruse'
ODGOVORI
2 0
PetindvajsetUR
03. 09. 2025 20.59
+1
Vodka?? 🤣🤣
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198