Gregor Hrovat pred tekmo z Izraelom: Politike in športa ne bi mešal

"Jaz politike in športa ne bi mešal, nenazadnje verjamem v 'fair play' in verjamem da bomo jutri oboji tudi na igrišču pokazali pravi obraz. Vemo, kaj se dogaja v svetu, mimo teh novic enostavno ne moremo. Vsi si želimo mir, a žal je to postalo del vsakdana. Po dogovoru z ekipo mislim, da bomo po tekmi ravnali, kot je to normalno. Nenazadnje smo februarja že igrali z njimi in vse je bilo normalno," je po zadnjem treningu v Katovicah dejal Gregor Hrovat.
Slovenski reprezentant je povedal, da je Izrael močna ekipa, ki ima tri izstopajoče posameznike, Danija Avdijo, Yama Madarja in Romana Sorkina, a da sam verjame v kakovost Slovenije in njeno zmago.
"Morda nismo tako fizično močni, a s čvrsto in kolektivno obrambo lahko to nadomestimo in ustavimo njihov napad," je dodal Hrovat.
Slovenija še ni premagala Izraela na evropskih prvenstvih. Gregor Hrovat meni, da je zdaj prava priložnost za ta podvig. "Rekordi so za to, da se jih zruši in prepričan sem, da lahko jutri to storimo."
Slovenija si lahko z zmago proti Izraelu ob 17. uri izbori tretje mesto v skupini, svojega tekmeca v nedeljo v osmini finala pa bo dobila šele po večernih tekmah. Najverjetneje bosta to Italija ali Grčija.
"S kalkulacijami se sigurno ne bomo ukvarjali, saj je za nami še ena tekma. Dvoboj moramo odigrati maksimalno in pokazati naš pravi obraz. Prihajamo v izločilne boje, kjer bodo vse najboljše reprezentance. Če hočemo, kaj narediti na tem prvenstvu, moramo premagati tudi najboljše," je dodal Hrovat.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.