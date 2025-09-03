Gregor Hrovat pred tekmo z Izraelom: Politike in športa ne bi mešal

"Jaz politike in športa ne bi mešal, nenazadnje verjamem v 'fair play' in verjamem da bomo jutri oboji tudi na igrišču pokazali pravi obraz. Vemo, kaj se dogaja v svetu, mimo teh novic enostavno ne moremo. Vsi si želimo mir, a žal je to postalo del vsakdana. Po dogovoru z ekipo mislim, da bomo po tekmi ravnali, kot je to normalno. Nenazadnje smo februarja že igrali z njimi in vse je bilo normalno," je po zadnjem treningu v Katovicah dejal Gregor Hrovat.

Slovenski reprezentant je povedal, da je Izrael močna ekipa, ki ima tri izstopajoče posameznike, Danija Avdijo, Yama Madarja in Romana Sorkina, a da sam verjame v kakovost Slovenije in njeno zmago.

"Morda nismo tako fizično močni, a s čvrsto in kolektivno obrambo lahko to nadomestimo in ustavimo njihov napad," je dodal Hrovat.