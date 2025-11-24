Gregor Hrovat zadel s sredine igrišča, a ostal brez zmage

Crvena zvezda je v ligi Aba gostovala na Dunaju in gostitelje ugnala z 98:82. Gregor Glas je za Dunajčane igral slabih 32 minut ter v statistiko vpisal 14 točk, tri skoke in štiri podaje.

Mega pa je na domačem parketu s 65:98 izgubila proti Budućnosti. Urban Kroflič je dosegel dve točki in pet skokov.

Dijon Gregorja Hrovata je med tednom doživel boleč poraz v Fibinem evropskem pokalu. S 84:93 je izgubil proti kosovski ekipi Bashkimi in ostal brez napredovanja v drugi del tekmovanja.