Gregor Hrovat zadel s sredine igrišča, a ostal brez zmage

Crvena zvezda je v ligi Aba gostovala na Dunaju in gostitelje ugnala z 98:82. Gregor Glas je za Dunajčane igral slabih 32 minut ter v statistiko vpisal 14 točk, tri skoke in štiri podaje.
Mega pa je na domačem parketu s 65:98 izgubila proti Budućnosti. Urban Kroflič je dosegel dve točki in pet skokov.
Dijon Gregorja Hrovata je med tednom doživel boleč poraz v Fibinem evropskem pokalu. S 84:93 je izgubil proti kosovski ekipi Bashkimi in ostal brez napredovanja v drugi del tekmovanja.
Hrovat je zabeležil osem točk, šest skokov in pet podaj. Dijon je izgubil tudi v državnem prvenstvu, ko ga je s 85:80 ugnal Asvel.
Slovenski reprezentant je bil najboljši posameznik svoje ekipe, saj je dosegel 21 točk in dodal tri skoke, so zapisali pri krovni zvezi. Ob tem je poskrbel tudi za potezo večera, ko je z izjemno trojko s svoje polovice igrišča prehitel sireno.
