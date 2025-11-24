Svetli način
Košarka

Gregor Hrovat zadel s sredine igrišča, a ostal brez zmage

Ljubljana, 24. 11. 2025 14.07 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Slovenski košarkarji si bodo kmalu nadeli reprezentančne drese in na slovenski Obali začeli priprave za uvodni cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Igralci v tujih klubih so bili minuli teden različno uspešni, so v pregledu tedna zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije.

Crvena zvezda je v ligi Aba gostovala na Dunaju in gostitelje ugnala z 98:82. Gregor Glas je za Dunajčane igral slabih 32 minut ter v statistiko vpisal 14 točk, tri skoke in štiri podaje.

Mega pa je na domačem parketu s 65:98 izgubila proti Budućnosti. Urban Kroflič je dosegel dve točki in pet skokov.

Dijon Gregorja Hrovata je med tednom doživel boleč poraz v Fibinem evropskem pokalu. S 84:93 je izgubil proti kosovski ekipi Bashkimi in ostal brez napredovanja v drugi del tekmovanja.

Gregor Hrovat v dresu Dijona
Gregor Hrovat v dresu Dijona FOTO: Profimedia

Hrovat je zabeležil osem točk, šest skokov in pet podaj. Dijon je izgubil tudi v državnem prvenstvu, ko ga je s 85:80 ugnal Asvel.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenski reprezentant je bil najboljši posameznik svoje ekipe, saj je dosegel 21 točk in dodal tri skoke, so zapisali pri krovni zvezi. Ob tem je poskrbel tudi za potezo večera, ko je z izjemno trojko s svoje polovice igrišča prehitel sireno.

