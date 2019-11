Grgić: Prišli smo do točke, ko nas v svetu košarke jemljejo zelo resno

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca prihodnji teden začenja lov na tretje zaporedno evropsko prvenstvo. Leta 2017 so bile Slovenke zadovoljne že, ker nastopajo med evropsko elito. Junija so v Srbiji naredile korak naprej in se prvič prebile iz skupine. Zdaj jih nihče več ne podcenjuje, tudi dolgoletni selektor Damir Grgić se strinja, da je napočil trenutek za zgodovinski dosežek.

14. novembra bodo Slovenke začele kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki ga bosta med 17. in 27. junijem leta 2021 gostili Francija in Španija. Za uvod izbranke selektorja Damirja Grgića čaka domači dvoboj z Grkinjami. Tekmo v dvorani Gimnazije Celje bomo prenašali na Kanalu A in VOYO ob 20. uri.