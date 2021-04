Grgić na širši seznam pred začetkom priprav uvrstil 23 igralk

Slovenske košarkarice bodo po poročanju uradne spletne strani Košarkarske zveze Slovenije (KZS) s treningi začele na Rogli, do odhoda v Strasbourg pa bodo predvidoma opravile 28 dni priprav. Selektor Damir Grgićje na širši seznam uvrstil 23 košarkaric. Poleg nosilk reprezentančne igre na spisku najdemo tudi nekaj mladih košarkaric, ki vse bolj trkajo na vrata članske izbrane vrste, sporoča KZS.

"Dokončen načrt priprav in razpored pripravljalnih tekem bo štab reprezentance uskladil v prihodnjem tednu. Seznam vabljenih reprezentantk, ki se bodo 12. maja zbrale na pripravah, bo selektor Damir Grgić razkril na novinarski konferenci, ki bo predvidoma v ponedeljek, 3. maja,"so dodali.

Grgić: Veseli me, da na vrata trka veliko nadarjenih mladih košarkaric

Na 38. evropskem prvenstvu za ženske je šestnajst reprezentanc razdeljenih v štiri skupine. Španska Valencia in francoski Strasbourg bosta gostila vsak po dve skupini uvodnega dela prvenstva ter pripadajoči repasaž in četrtfinale, zaključni boji EuroBasketa pa se bodo odigrali v Valencii. Slovenska reprezentanca bo igrala v Strasbourgu v skupini C skupaj z reprezentancami Bosne in Hercegovine, Belgije in Turčije. "Rakete" bodo na prvenstvu stare celine zaigrale tretjič zapored. Na svojem prvem prvenstvu leta 2017 v Pragi so v predtekmovanju dosegle eno zmago in zasedle 14. mesto, v Nišu in Beogradu dve leti kasneje pa so se uvrstile v kvalifikacije za četrtfinale in po porazu z Belgijo osvojile končno deseto mesto.

"V zadnjih reprezentančnih akcijah in na splošno v letošnji klubski sezoni smo dobili potrditev, da je krog kandidatk za članski reprezentančni dres vse širši,"je v uradni izjavi dejal Grgić. "Veseli me, da na vrata trka veliko nadarjenih mladih košarkaric. Na širšem seznamu reprezentančnih kandidatk tako najdemo skupek izkušenj in mladosti slovenske ženske košarke. Imamo eno najmlajših reprezentanc in lepo situacijo za izzive, ki so pred nami. Za dekleti je dobra sezona, tako da strokovni štab pri oblikovanju končnega seznama vabljenih igralk na priprave čaka kar težka naloga. Predvsem si pa želim, da vsi ostanemo zdravi in že komaj čakam, da začnemo s pripravami."