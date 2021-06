Grgić po zadnji pripravljalni tekmi prečrtal Evo Rupnik in Mojco Jelenc

Slovenske košarkarice so danes v Rhenus Sport areni opravile z zadnjim pripravljalnim srečanjem pred začetkom evropskega prvenstva, ki je potekal za zaprtimi vrati, ekipi pa sta se že pred tekmo dogovorili, da rezultat srečanja ne bo objavljen. Rakete so sicer v nedeljo zvečer prispele v Strasbourg, kjer so danes tako že preizkusile koše v dvorani, v kateri bodo igrale tudi v prvem delu EuroBasketa. Izjemno motivirane in dobro razpoložene slovenske košarkarice že komaj čakajo začetek svojega tretjega zaporednega turnirja stare celine.