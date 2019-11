Grgić po zmagi v Sofiji: Bilo je težje od pričakovanj

Selektor slovenskih košarkaric Damir Grgić je bil razumljivo dobre volje po drugi zaporedni zmagi za Euro 2021, saj se zaveda, da sta uvodna uspeha proti Grčiji in Bolgariji velik 'kapital' pred nadaljevanjem kvalifikacij prihodnje leto.



"Čestitke igralkam za težko prigarano zmago. Bilo je težje, kot smo pričakovali, saj so dekleta tekmo začela zelo slabo. Do polčasa smo vzpostavili ravnotežje, v tretji četrtini naredili razliko in jo v četrti zadržali. Zadovoljen sem, da smo kljub težavam s poškodbami dosegli dve zmagi, s katerima smo bližje evropskemu prvenstvu, predvsem pa me veseli dejstvo, da smo na teh dveh tekmah dobili igralsko širino, torej da so v ospredje stopile igralke, ki do zdaj niso dobile prave priložnosti. To je za reprezentanco iz majhne Slovenije zagotovo zelo spodbudno, saj bomo imeli v naslednjem kvalifikacijskem ciklu širši nabor igralk," je po zmagi v Sofiji z 72:64 dejal Trboveljčan, najučinkovitejša slovenska reprezentantka na obeh obračunih - Teja Oblak, ki je tako proti Grkinjam kot tudi proti Bolgarkam dosegla 19 točk - pa je dodala: