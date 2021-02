Grgić potegnil črto pod uspešne kvalifikacije: Na EP je možno prav vse

Selektor slovenske ženske članske košarkarske izbrane vrste Damir Grgić je v družbi svojega pomočnika Slavka Duščaka ocenil pravkar končane kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki ga bosta med 17. in 27. junijem gostila francoski Strasbourg in španska Valencia. Tvorec velikega preporoda naše ženske reprezentančne košarke z optimizmom pričakuje nove izzive, predvsem pa si želi, da bi "njegova" dekleta na svojem tretjem zaporednem prvenstvu stare celine izboljšale rezultat iz Srbije 2019.

Spomnimo: na predhodnih dveh evropskih prvenstvih, na katerih je nastopila tudi slovenska ženska košarkarska reprezentanca, je bil glavni cilj selektorja Damirja Grgića in sodelavcev čim dražje prodati svojo kožo. Na Češkem pred štirimi leti so v skupinskem delu pred neugodno Slovenijo orožje morale položiti grške košarkarice, v Nišu pred dvema letoma pa so jih po prstih dobile še favorizirane Turkinje, kar je že tedaj nakazovalo, da se ta reprezentančni rod na čelu s kapetanko Niko Barič pripravlja za velike stvari. Po brezhibno opravljenih kvalifikacijah za prvenstvo stare celine 2021 v Franciji (Strasbourg) in Španiji (Valencia) s šestimi zmagami brez poraza je tudi vselej previdni selektor Grgić brez ovinkarjenja izpostavil, da so ambicije iz leta v leto (upravičeno) višje. Nenazadnje pa tudi sam priznava, da bi bil na letošnjem prvenstvu lep uspeh uvrstitev v četrtfinale. Od tam naprej pa je možno prav vse.

icon-expand Slovenska ženska košarkarska reprezentanca po uspešno opravljenih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2021, ki ga bosta med 17. in 27. junijem gostila francoski Strasbourg in španska Valencia. FOTO: KZS alesfevzer.com

Kvalifikacije uspešne, na vrsti je evropsko prvenstvo

A vrnimo se še malo k pravkar končanim kvalifikacijam, ki so jih Slovenke zaključile z zmagama proti Bolgariji in Islandiji v domačem mehurčku v ljubljanskih Stožicah, kjer je vlogo v.d. selektorja po Grgićevi bolezni prevzel eden od pomočnikov, Slavko Duščak. "Že ob samem zboru smo reprezentantkam dali jasno vedeti, kaj se od njih pričakuje. Slovenska dekleta so izjemne profesionalke, maksimalno predane delu in igram v dresu z državnim grbom. Od tod ne čudijo odlični rezultati v tem kvalifikacijskem ciklu. Prejšnji teden posledično ocenjujem kot zelo pozitiven, saj nam je ob dveh novih zmagah prinesel še veliko novih spoznanj o tej reprezentanci," je na zaključni spletni novinarski konferenci uvodoma dejal Duščak, ki je med drugim spregovoril tudi o svoji posebni izkušnji, ki ga je doletela po bolezni selektorja Damirja Grgića. "Moram biti pošten in priznati, da nisem pričakoval, da se bo zgodilo to, kar se je. Ta izkušnja je bila vsekakor nekaj novega zame, kar pa mi bo zelo pomagalo na moji nadaljnji poklicni in življenjski poti. Menim, da smo v iztekajočem se tednu opravili dobro delo. Jasno je, da sva bila z Damirjem vseskozi na telefonski liniji, kar je le še dodatno olajšalo delo. Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti vsem, ki so prispevali svoj delež k uspehom naše reprezentance. Moram poudariti tudi to, da so vsi zadnji uspehi plod odličnega strokovnega dela selektorja," je dodal nekdanji odlični košarkar.

icon-expand Selektor Damir Grgić je zelo zadovoljen z napredkom slovenske ženske košarke. FOTO: Fiba

Grgić ponosen, a s povsem drugačnimi občutki

S povsem drugačnimi občutki pa se je v prejšnjih dneh soočal 41-letni strokovnjak iz Trbovelj, ki je s kakovostnim delom tako na klubski (Cinkarna Celje) kot reprezentančni ravni slovensko žensko košarko močno približal najboljšim evropskim nacionalnim zasedbam. "Zame je to bil zelo stresen, nepredvidljiv teden. Nisem vedel natančno, kaj bi počel sam s seboj. Ko pa sem videl, da stvari tečejo v želeni smeri, sem se sprostil in začutil velik ponos, da imamo tako uigrano in kakovostno reprezentanco," je zbranim predstavnikom 'sedme sile' zaupal Grgić, ki tako kot njegov pomočnik Duščak zadnji kvalifikacijski cikel ocenjuje kot pozitiven.



"Ta reprezentanca je že toliko časa skupaj, da vsak točno ve, kaj je njegova oziroma njena primarna naloga. S celotnimi kvalifikacijami smo lahko zelo zadovoljni, saj je opazen napredek na vseh ravneh. V zadnjem letu in pol smo uspeli spraviti na površje še kakšno novo igralko, kar je v luči nadaljnjega razvoja reprezentance vsekakor pozitivna stvar. Ko zavrtim čas nazaj in se spomnim, da nas je po našem debitantskem nastopu na velikih tekmovanjih na evropskem prvenstvu v Pragi zapustilo kar šest igralk, kar nas je posledično prisililo v pomladitev ekipe, so vse kasnejše zmage zgolj potrditev, da smo stvari zapeljali v pravo smer. Hvala bogu, da smo imeli v zaledju širok nabor zelo nadarjenih košarkaric, ki so del generacije, ki je na evropskem prvenstvu za dekleta do 20. leta starosti osvojila medaljo. Nedvomno ima ta reprezentanca zelo svetlo prihodnost, zato so cilji iz leta v leto višji. In prav je tako,"pravi trener košarkaric iz Celja, ki z nestrpnostjo pričakuje žreb skupin za EP, ki bo na sporedu 8. marca.

icon-expand Udarni dvojec v slovenski izbrani vrsti, Nika Barič in Eva Lisec, bo tudi na letošnjem evropskem prvenstvu eden od glavnih adutov selektorja Damirja Grgića. FOTO: Fiba