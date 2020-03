Grgić: Žal nam je, da nismo imeli priložnosti nastopiti na zaključnem turnirju

Celjanke so tako tretjič podprvakinje po 2011 in 2018. V osemnajstih krogih so zabeležile štirinajst zmag, doma so bile neporažene, za prvakinjami pa so zaostale za eno zmago. Naslov najkoristnejše igralke lige (MVP) je pripadel prav članici Cinkarne Celje, Američanki Andreoni Keys.

"Normalno, da nam je kot športnikom žal, da nismo mogli odigrati zaključnega turnirja, sploh ob dejstvu, da smo ravno pred sklepnim dejanjem lige prvič v sezoni kompletni. Po drugi strani pa je seveda vsem jasno, da mora biti zdravje igralk, trenerjev in vseh ostalih na prvem mestu, zato je takšen zaključek sezone v danih okoliščinah povsem normalen," je ob koncu povedal trener Cinkarne Celje Damir Grgić.

V kadetski in pionirski kategoriji so prvakinje lige postale mlade košarkarice Cinkarne Celje.