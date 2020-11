Grgić po grški zmagi: S pravim karakterjem smo prišli do uspeha

Slovenke so si na stežaj odprla vrata evropskega prvenstva, saj bi jim tretji zaporedni nastop na prvenstvu stare celine, ko se bodo v Ljubljani pomerile z Bolgarijo in Islandijo, lahko preprečil le še čudež. Na lestvici s štirimi zmagami vodijo Slovenke, po dve zmagi in dva poraza so zbrale Grkinje in Bolgarke, zadnje Islandke so brez zmage. Ženski Eurobasket bosta med 17. in 27. junijem prihodnje leto gostili Španija in Francija.

Slovenke so tudi ob odsotnosti dveh soigralk, Nike Barič in Tine Jakovine na grškem domačem terenu vzele "mero" gostiteljicam. Kreto zapuščajo z dvema zmagama, najprej so bile boljše tudi od Islandk in mirno pričakujejo nadaljevanje kvalifikacij. Še posebej, ker bo naslednje kvalifikacijsko "okno", oziroma "mehurček" v organizaciji Košarkarske zveze Slovenije februarja prihodnje leto.

"Dekleta si za prikazano zaslužijo iskrene čestitke. Hvala tudi celotnemu štabu za ponovno odlično opravljeno delo, ter Košarkarski zvezi Slovenije za vso podporo iz domovine. Pred odhodom na Kreto nismo čisto dobro vedeli, kaj nas čaka in kaj lahko pričakujemo. Za vse nas je bilo to nekaj novega. Večina reprezentantk ni v ritmu tekem, pestile so nas odsotnosti pomembnih posameznic, a dekleta so znova pokazala pravi karakter. Še bolj so stopila skupaj in vse te dni dihale kot eno. Na Kreti smo dobili potrditev, da ima slovenska ženska košarka velik potencial in da je pred njo še veliko svetlih trenutkov. Na stežaj smo si odprli vrata tretje zaporedne uvrstitve na evropsko prvenstvo. V februarskim ciklu želimo nadaljevati zmagovalno pot in ti zadnji dve tekmi že izkoristiti za priprave na samo prvenstvo, ter vključitev še nekaterih igralk v sistem igre, saj so danes dokazale, da imamo iz tekme v tekmo širšo bazo ključnih igralk,"je bil zadovoljen v izjavi za KZS tudi selektor Damir Grgić.

Slovenke so Grkinje premagale s 77:70, prva strelka je bila Shante Evans, ki je bila blizu dvojnemu dvojčku (22 točk, 9 skokov). "Že pred tekmo smo vedele, da nas čaka težka naloga. Vedele smo, da to zmago Grkinje potrebujejo bolj kot me. Na ta kvalifikacijski cikel smo prišle s ciljem, da se uvrstimo na EuroBasket in res sem vesela, da nam je zdaj to praktično že skoraj uspelo. Imele smo veliko težav z osebnimi napakami, a na koncu nam je zasluženo uspelo," je dejala Evansova.