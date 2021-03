Griffin je prost igralec

Blake Griffin, ki ga ni bilo v ekipi od 12. februarja, so poskušali najprej menjati, a do dogovora o menjavi igralcev ni prišlo. Zanj se zanimajo številni klubi, najbolj glasni pri tem so Brooklyn Nets, Golden State Warriors in Portland Trail Blazers. Razlog za prekinitev pogodbe je v tem, da želijo Pistons dati več igralnega časa mlajšim igralcem. "Blake je bil odličen predstavnik naše franšize in mesta Detroit, njegova delovna etika in pristop k igri sta veliko prispevala k našemu ugledu. Je dovršen profesionalec in želimo mu nadaljnji uspeh," je po prekinitvi pogodbe dejal Tom Gores, lastnik kluba, ki je trenutno na zadnjem mestu vzhodne konference.

Griffin je bil prvi izbor Los Angeles Clippersov na vstopnem naboru leta 2009. Na 642 tekmah v karieri z Los Angelesom in Detroitom je v povprečju dosegel 21,4 točke in 8,7 skoka.