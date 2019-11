Grke bo maja prevzel Pitino in jih skušal popeljati na OI v Tokiu

Pitino je v lanski sezoni popeljal Panathinaikos do grškega naslova, nato pa prekinil sodelovanje, saj si je želel povratka v ZDA. Grški mediji so namigovali, da se 67-letnik vrača v Grčijo in da bo znova prevzel Panathinaikos, a temu ne bo tako.

Predsednik grške zveze je danes za radio Thema potrdil, da bo od maja Pitino vodil Grčijo. Pitino je New York vodil dve sezoni v obdobju 1987-1989, nato pa je prevzel univerzo Kentucky in z njo leta 1996 osvojil naslov prvaka NCAA. Leta 1997 je vodil Boston. Štiri leta kasneje je prevzel univerzo Louisville in z njo osvojil prvenstvo leta 2013. Isto leto so ga sprejeli v košarkarsko hišo slavnih. Louisvillu so kasneje zaradi kršenja pravil odvzeli lovoriko, oktobra 2017 pa je vodstvo univerze odpustilo Pitina, saj so morali igralci plačevati, da so lahko igrali.