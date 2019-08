Grki in Srbi znova do zmage, Litva boljša od Rusije

Turnir Acropolis ta konec tedna gosti štiri evropske reprezentance, ki se bodo od 31. avgusta dalje merile na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Prvi dan tekmovanja sta zmagi zabeležili Grčija in Srbija, ki sta bili uspešni tudi v drugo. Domačini so na krilih Georgiosa Printezisa in Giannisa Antetokounmpa s 84 : 70 odpravili Turke. 34-letni košarkar Olympiacosa se je zaustavil pri 18 točkah, dve manj pa je prispeval aktualni MVP lige NBA. Pri poražencih je bil daleč najbolj razpoložen Furkan Korkmaz s 25 točkami, osmimi skoki in še petimi asistencami. Na drugem sobotnem srečanju so Srbi z lahkoto odpravili nemočne Italijane, s katerimi se bodo pomerili tudi v skupinskem delu svetovnega prvenstva. Ob zmagi z 32 točkami razlike je bil znova najbolj učinkovit Nikola Jokić, ki jih je prispeval 20.



Reprezentanca Litve je bila na finskem boljša od Rusije s 88 : 72. Zakaj si kruh služi v najmočnejši ligi na svetu, je pokazal Domantas Sabonis, ki mu je uspel dvojni dvojček – 25 točk, 13 skokov. Izdatno pomoč je krilni center Indiane prejel s strani Mariusa Grigonisa, ki je vknjižil 19 točk.