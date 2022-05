Grkinje in Hrvatice bodo tipale pulz slovenske pripravljenosti

Slovenke se bodo večino časa pripravljale v Mariboru, kjer bodo po tednu dni treningov gostile mednarodni prijateljski turnir. V Športni dvorani Lukna se bodo v četrtek, 9. junija, ob 19. uri pomerile z Grčijo ter v soboto, 11. junija, ob 20. uri še s Hrvaško. Slovenke bodo s treningi nato nadaljevale v Kranjski Gori in se za konec priprav odpravile še v Italijo, kjer jih 17. in 18. junija čakata pripravljalni tekmi z Italijo ter Španijo.



Kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2023, na katerega so Slovenke kot gostiteljice že uvrščene, se bodo nadaljevale jeseni. Slovenke novembra čakata dve gostovanji, in sicer 24. novembra dvoboj na Poljskem ter 27. novembra še povratni obračun s Turkinjami. V zadnjem kvalifikacijskem ciklu februarja prihodnje leto bodo najprej gostile Albanijo (9. februarja) ter nato še Poljsko (12. februarja).



Pripravljalni tekmi ženske članske reprezentance:

Maribor – Športna dvorana Lukna



Četrtek, 9. junij 2022, ob 19. uri

Slovenija - Grčija



Sobota, 11. junij 2022, ob 20. uri

Slovenija - Hrvaška