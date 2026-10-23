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Košarka

Grobari in delije spet osramotili 'šport': navijaško barbarstvo zasenčilo spektakel

Beograd, 23. 10. 2026 12.02 pred 54 minutami 2 min branja 6

Avtor:
M.J.
Crvena zvezda

Partizan je na tekmi košarkarske Evrolige po podaljšku dobil beograjski večni derbi proti Crveni zvezdi s 85:82. Prekinil je niz treh neuspehov in večnemu tekmecu zadal prvi poraz po štirih zmagah. Srbska kluba sta izenačena na 4-3. A, kot je to v Srbiji v navadi, so glavna tema po tekmi navijači in njihovo barbarsko obnašanje. Milo rtečeno. Letele so bakle na vse strani, na tribunah je bilo več izgrednih žarišč, zaenkrat ne poročajo o žrtvah ... Je to le priprava na volitveni dan v Srbiji?

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nova evroligaška klasika med Partizanom in Crveno zvezdo ni minila brez incidentov. Tekmo v Beograjski areni so večkrat prekinili zaradi pirotehnike, metanja bakel in izgredov na tribunah, kar je povsem zasenčilo dogajanje na parketu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odkar sta beograjska velikana dosegla dogovor o vrnitvi gostujočih navijačev na medsebojne tekme, skoraj ni derbija, ki bi minil brez incidentov. Tudi tokrat so obračun zaznamovali bakle, petarde, močne pirotehnične eksplozije in žaljivo navijanje obeh navijaških skupin.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Navijači Crvene zvezde so v dvorano prispeli nekoliko pozneje, kar je bilo pričakovano zaradi istočasne nogometne tekme njihovega kluba proti Köbenhavnu v Konferenčni ligi. Že ob prihodu so pritegnili pozornost, saj je prišlo do prerivanja s policijo in uporabe pirotehnike.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Razmere so se nato za nekaj časa umirile, navijaško rivalstvo pa se je nadaljevalo predvsem z glasnim zmerjanjem in provokacijami. Toda proti koncu rednega dela srečanja je znova zavrelo.

Crvena zvezda in Partizan sta odigrala redko videno tekmo, polno rpeobratov in dramatičnega zaključka. Na žalost pa se je po dvoboju bolj govorilo o navijaškem barbarstvu.
Crvena zvezda in Partizan sta odigrala redko videno tekmo, polno rpeobratov in dramatičnega zaključka. Na žalost pa se je po dvoboju bolj govorilo o navijaškem barbarstvu.
FOTO: ABA liga

Navijači Crvene zvezde so začeli metati bakle proti delu tribune, kjer so bili privrženci Partizana, ti pa so odgovorili z vračanjem pirotehnike. Medtem ko se je na igrišču odvijal napet boj za zmago, so prizori na tribunah večkrat prekinili srečanje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spiker v dvorani je večkrat pozval obe navijaški skupini, naj prenehata z izgredi in omogočita normalen potek tekme, vendar pozivi niso zalegli. Nezadovoljstva niso skrivali niti košarkarji, ki jih je prekinjanje v odločilnih trenutkih tekme vidno motilo.

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Namesto da bi bil večni derbi praznik košarke in priložnost za promocijo Beograda v najlepši luči, so gledalci znova spremljali prizore, ki mečejo slabo luč na eno največjih rivalstev evropske košarke. Vse glasneje se zato postavlja vprašanje, ali bo morala Evroliga poseči po strožjih ukrepih, med katerimi se omenja tudi delno ali popolno zaprtje tribun, da bi preprečili ponavljanje podobnih dogodkov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razlagalnik

Evroliga je najvišja in najprestižnejša klubska košarkarska liga v Evropi. Ustanovljena je bila leta 2000 in združuje najboljše košarkarske klube s stare celine. Liga deluje kot neodvisna organizacija, ki jo upravljajo klubi sami, in velja za drugo najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu, takoj za severnoameriško ligo NBA, saj privablja vrhunske igralce in trenerje z vsega sveta.

Izraz 'večni derbi' se uporablja za poimenovanje najbolj napetih in zgodovinsko pomembnih rivalstev med dvema kluboma iz istega mesta ali države. V primeru Beograda se ta izraz nanaša na tekme med Partizanom in Crveno zvezdo. Rivalstvo presega zgolj športno tekmovanje, saj ima globoke korenine v družbeni, politični in lokalni identiteti navijačev, kar pogosto vodi v izjemno čustvene in včasih napete atmosfere na tribunah.

Grobari so organizirana navijaška skupina košarkarskega in nogometnega kluba Partizan iz Beograda, ime pa naj bi izviralo iz njihove črne klubske barve, ki spominja na pogrebna oblačila. Delije so organizirana navijaška skupina Crvene zvezde, ime pa izvira iz srbske besede za pogumne, junaške ali drzne fante. Obe skupini sta znani po svoji izjemni zvestobi klubom, glasnem navijanju, uporabi koreografij in pirotehnike, a tudi po pogostih incidentih, ki so postali del njune navijaške folklore.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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košarka evroliga partizan zvezda

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KOMENTARJI6

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Verus
23. 10. 2026 13.11
Ne morejo ljudje iz razpadlih držav biti dostojni. To je tako, kot pričakovati ljudi v romskih naseljih, da bi imeli doktorate iz sociologije.
Odgovori
0 0
malibojan2
23. 10. 2026 13.11
Obe ekipi isključiti iz evro lige😡
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0 0
Kruti_realizem
23. 10. 2026 12.57
Je pa to vsekakor veliko boljse kakor usrasko skandiranje v Splitu, a ne?
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+0
1 1
paru
23. 10. 2026 12.38
Kaj češ, to je Balkan, Srbi, za njih je to normalno...dobro, da smo se jih otresli 1991. leta...samo , radi bi bili glavni tudi v Sloveniji, upam, da bodo v Ljubljani izgubili ...
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+1
2 1
Ali63
23. 10. 2026 13.05
Kam spada predsednik DZ?
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0 0
Rudar
23. 10. 2026 12.35
Balkan, ni kej.
Odgovori
+0
1 1
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