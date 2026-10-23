Grobari in delije spet osramotili 'šport': navijaško barbarstvo zasenčilo spektakel

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Nova evroligaška klasika med Partizanom in Crveno zvezdo ni minila brez incidentov. Tekmo v Beograjski areni so večkrat prekinili zaradi pirotehnike, metanja bakel in izgredov na tribunah, kar je povsem zasenčilo dogajanje na parketu.

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Odkar sta beograjska velikana dosegla dogovor o vrnitvi gostujočih navijačev na medsebojne tekme, skoraj ni derbija, ki bi minil brez incidentov. Tudi tokrat so obračun zaznamovali bakle, petarde, močne pirotehnične eksplozije in žaljivo navijanje obeh navijaških skupin.

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Navijači Crvene zvezde so v dvorano prispeli nekoliko pozneje, kar je bilo pričakovano zaradi istočasne nogometne tekme njihovega kluba proti Köbenhavnu v Konferenčni ligi. Že ob prihodu so pritegnili pozornost, saj je prišlo do prerivanja s policijo in uporabe pirotehnike.

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Razmere so se nato za nekaj časa umirile, navijaško rivalstvo pa se je nadaljevalo predvsem z glasnim zmerjanjem in provokacijami. Toda proti koncu rednega dela srečanja je znova zavrelo.

Crvena zvezda in Partizan sta odigrala redko videno tekmo, polno rpeobratov in dramatičnega zaključka. Na žalost pa se je po dvoboju bolj govorilo o navijaškem barbarstvu. FOTO: ABA liga

Navijači Crvene zvezde so začeli metati bakle proti delu tribune, kjer so bili privrženci Partizana, ti pa so odgovorili z vračanjem pirotehnike. Medtem ko se je na igrišču odvijal napet boj za zmago, so prizori na tribunah večkrat prekinili srečanje.

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Spiker v dvorani je večkrat pozval obe navijaški skupini, naj prenehata z izgredi in omogočita normalen potek tekme, vendar pozivi niso zalegli. Nezadovoljstva niso skrivali niti košarkarji, ki jih je prekinjanje v odločilnih trenutkih tekme vidno motilo.

Namesto da bi bil večni derbi praznik košarke in priložnost za promocijo Beograda v najlepši luči, so gledalci znova spremljali prizore, ki mečejo slabo luč na eno največjih rivalstev evropske košarke. Vse glasneje se zato postavlja vprašanje, ali bo morala Evroliga poseči po strožjih ukrepih, med katerimi se omenja tudi delno ali popolno zaprtje tribun, da bi preprečili ponavljanje podobnih dogodkov.

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