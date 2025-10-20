Svetli način
Košarka

Groza v Italiji: navijači kamenjali avtobus in ubili šoferja

Rim, 20. 10. 2025 10.48 | Posodobljeno pred 39 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
7

Košarkarsko tekmo med italijanskima drugoligašema Sebastianijem in Pistoio (73:88) je zasenčila še nikoli prej videna tragedija, ki se je zgodila po koncu srečanja. Vse se je začelo že z izgredi pred tekmo in številnimi prekinitvami med obračunom, ki je bil ves čas "na robu" ... In zgodilo se je, domači navijači so po tekmi kamenjali avtobus z gostujočimi privrženci, en kamen pa je celo priletel v voznika in ga ubil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lokalni huligani so napadli avtobus z navijači gostujoče ekipe ob izhodu iz mesta, pri čemer je umrl eden izmed dveh voznikov, potem ko ga je zadel kamen. Po poročanju italijanskih medijev je bil umrli moški drugi voznik avtobusa, kamen pa ga je zadel skozi vetrobransko steklo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Napetosti med navijači so se začele že med tekmo, kar je sprožilo posredovanje policije in karabinjerjev. Po tekmi je avtobus z navijači Pistoie zapustil stadion in ga je policija spremljala do križišča Rieti-Terni. Kmalu zatem, nekoliko naprej, na križišču Contigliano v regiji Rieti, je prišlo do brutalnega napada, v katerem so huligani uporabili kamenje, opeke in druge predmete, ki so jim prišli pod roke. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Napadalci oziroma morilci so, kot poroča Gazzetta Dello Sport, še na begu. "Incident, ki se je zgodil v soboto zvečer po koncu tekme proti Estra Pistoia, nas je pretresel. Avtobus, ki je prevažal gostujoče navijače, je bil na poti domov tarča nepredstavljivega dejanja – obmetavali so ga s kamenjem, kar je povzročilo smrt enega izmed voznikov. Klub Sebastiani se popolnoma distancira od tega, kar se je zgodilo, in izraža najgloblje sožalje družini tragično preminulega voznika. Gre za zelo resno zadevo, ki jo bodo preiskovalci, v katere imamo popolno zaupanje, razjasnili. Govorimo o dogodkih, ki nimajo nobene zveze s športom in so popolnoma v nasprotju z vrednotami, ki jih kot klub vsak dan zagovarjamo," piše v izjavi domačega kluba, katerega navijači so odgovorni za incident s smrtnim izidom.

košarka italija
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
20. 10. 2025 11.42
Uf, sreča so meli 2 voznika. Naslednič jih priporočam 3.
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
20. 10. 2025 11.42
*jim
ODGOVORI
0 0
vvvilice
20. 10. 2025 11.39
+2
Kako daleč sega čliveška primitivnost in beda
ODGOVORI
2 0
shift
20. 10. 2025 11.39
+2
tudi takšno navijanje nima nobene veze s športom, pa ga vseeno dopuščajo
ODGOVORI
2 0
vvvilice
20. 10. 2025 11.39
+2
Kruha in iger. Žalostno.
ODGOVORI
2 0
CabezaDeTopo
20. 10. 2025 11.23
+10
Navijaci so itak navadne OPICE. Šport je za revne ovce ki mahajo z zastavico milijonarjem katerim se f..a za navijače! Po tekmi gre milijonar V vilo,z dragim avtom. Navijač pa V stanovanje in naslednji dan na delo za 1.500 na mesec! Ovce!
ODGOVORI
12 2
abmam
20. 10. 2025 11.37
+3
Za 1500 eu? Še toliko ne!
ODGOVORI
3 0
