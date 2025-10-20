Groza v Italiji: navijači kamenjali avtobus in ubili šoferja

Lokalni huligani so napadli avtobus z navijači gostujoče ekipe ob izhodu iz mesta, pri čemer je umrl eden izmed dveh voznikov, potem ko ga je zadel kamen. Po poročanju italijanskih medijev je bil umrli moški drugi voznik avtobusa, kamen pa ga je zadel skozi vetrobransko steklo.

Napetosti med navijači so se začele že med tekmo, kar je sprožilo posredovanje policije in karabinjerjev. Po tekmi je avtobus z navijači Pistoie zapustil stadion in ga je policija spremljala do križišča Rieti-Terni. Kmalu zatem, nekoliko naprej, na križišču Contigliano v regiji Rieti, je prišlo do brutalnega napada, v katerem so huligani uporabili kamenje, opeke in druge predmete, ki so jim prišli pod roke.

Napadalci oziroma morilci so, kot poroča Gazzetta Dello Sport, še na begu. "Incident, ki se je zgodil v soboto zvečer po koncu tekme proti Estra Pistoia, nas je pretresel. Avtobus, ki je prevažal gostujoče navijače, je bil na poti domov tarča nepredstavljivega dejanja – obmetavali so ga s kamenjem, kar je povzročilo smrt enega izmed voznikov. Klub Sebastiani se popolnoma distancira od tega, kar se je zgodilo, in izraža najgloblje sožalje družini tragično preminulega voznika. Gre za zelo resno zadevo, ki jo bodo preiskovalci, v katere imamo popolno zaupanje, razjasnili. Govorimo o dogodkih, ki nimajo nobene zveze s športom in so popolnoma v nasprotju z vrednotami, ki jih kot klub vsak dan zagovarjamo," piše v izjavi domačega kluba, katerega navijači so odgovorni za incident s smrtnim izidom.