Grozljiv zlom noge Jusufa Nurkića zasenčil uvrstitev Portlanda v končnico

Nekdanji član Zlatoroga iz Laškega Jusuf Nurkić je dobri dve minuti pred koncem drugega podaljška v Moda Centru ob navidez običajnemu skoku za žogo pristal na t. i. stojni nogi, ki se je zlomila kot suha veja. Moč je bilo slišati glasen pok, nakar je nastala grobna tišina v dvorani.



Osupli pogledi domačih in gostujočih košarkarjev so povedali vse, dvoboj pa je na koncu dobil Portland s 148:144, s čimer je potrdil uvrstitev v končnico. "Ko sem videl Nurkićevo nogo, mi je postalo slabo. Tega ne bi privoščil nikomur, še posebej ne svojemu soigralcu in dobremu prijatelju. Podobno hudo poškodbo je utrpel Paul George v Las Vegasu, neverjetno je, kako hitro košarka pade v pozabo ob tako šokantnih dogodkih," je zlom noge Jusufa Nurkića, ki je bil do omenjenega nesrečnega trenutka najboljši posameznik svojega moštva z 32 točkami in 16 skoki, komentiral sicer prvi zvezdnik Portlanda Damian Lilliard.